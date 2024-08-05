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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Дожди будут заливать Ростов-на-Дону несколько дней

Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону

5 августа 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney

Дожди будут заливать Ростов-на-Дону несколько дней

В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней прогнозируют дождливую погоду, сообщили синоптики.

Осадки начнутся в понедельник, 5 августа, а температура поднимется до +29 градусов. Дожди сохранятся и во вторник, термометры покажут +27 градусов.

Аналогичная погода сохранится и в среду. Осадки в городе пройдут и в ночь на четверг, температура опустится до +18 градусов.

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Днем 7 августа будет солнечная погода, а воздух прогреется до +30 градусов. Такие погодные условия сохранятся до субботы.

В воскресенье в городе снова начнутся дожди и усилится ветер.

Ранее дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону.

До этого мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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