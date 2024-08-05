Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Осадки начнутся в понедельник, 5 августа, а температура поднимется до +29 градусов. Дожди сохранятся и во вторник, термометры покажут +27 градусов.
Аналогичная погода сохранится и в среду. Осадки в городе пройдут и в ночь на четверг, температура опустится до +18 градусов.
Днем 7 августа будет солнечная погода, а воздух прогреется до +30 градусов. Такие погодные условия сохранятся до субботы.
В воскресенье в городе снова начнутся дожди и усилится ветер.
Ранее дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону.
До этого мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону.