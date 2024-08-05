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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Более 100 тыс взыскали с бизнесвумен на Дону из-за r и Коржика

Телеканал СТС отсудил 100 тысяч с бизнесвумен на Дону из-за Карамельки и Коржика

5 августа 2024, 13:55
Фото: Unsplash
Более 100 тыс взыскали с бизнесвумен на Дону из-за r и Коржика
В Ростовской области суд постановил взыскать деньги с предпринимательницы из-за использование чужих изображений, говорится в документах арбитражного суда.

«Сеть Телевизионных Станций» обратилась с иском в суд к Оксане Поздняковой и потребовала взыскать с нее 100 тысяч рублей. Причиной стало нарушение прав на товарные знаки.

Речь идет об изображении персонажей «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама», «Папа» из мультфильма «Три кота». Нарушения выявили в «Магазине постоянных распродаж» в Шахтах на улице Советской.

С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей
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Здесь за 145 рублей продавали игровой набор из серии «Три кота». Всего подтвердили 10 фактов нарушений и за каждый потребовали 10 тысяч рублей.

Суд удовлетворил все требования и взыскал деньги, а также судебные расходы.

Ранее стало известно, что с Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мультфильм#Судебные расходы#Товарные знаки
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