Телеканал СТС отсудил 100 тысяч с бизнесвумен на Дону из-за Карамельки и Коржика

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
«Сеть Телевизионных Станций» обратилась с иском в суд к Оксане Поздняковой и потребовала взыскать с нее 100 тысяч рублей. Причиной стало нарушение прав на товарные знаки.
Речь идет об изображении персонажей «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама», «Папа» из мультфильма «Три кота». Нарушения выявили в «Магазине постоянных распродаж» в Шахтах на улице Советской.
Здесь за 145 рублей продавали игровой набор из серии «Три кота». Всего подтвердили 10 фактов нарушений и за каждый потребовали 10 тысяч рублей.
Суд удовлетворил все требования и взыскал деньги, а также судебные расходы.
Ранее стало известно, что с Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей.