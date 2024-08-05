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Published Сегодня, 17:53

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Тысячи машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым

Тысяча машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым

5 августа 2024, 17:53
Фото: 1MI
Тысячи машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым
По дороге от Ростова-на-Дону до Крыма образовалась огромная пробка. Автомобильная цепочка растянулись более, чем на 13 километров, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Ростов Главный»

В самый разгар лета люди отправляются на море, в связи с чем образовываются невероятных размеров пробки. В настоящим момент перед Крымским мостом парализовано движение. 1050 автомобилей ожидают проезда в сторону полуострова Крым. Согласно информации карт, поток транспортных средств растянулся на 13,2 километра.

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Ожидание в очереди со стороны Тамани составит более трех часов, а со стороны Керчи — около двух часов. Тем временем водители пытаются найти альтернативные маршруты: «Спокойно через Мариуполь можно ехать».

«От Славянска-на-Кубани простояли в пробке часа полтора несколько дней назад. Причем пробка из большегрузов, а не отдыхающих», — делится пользователь.

Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.

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