Тысяча машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым

В самый разгар лета люди отправляются на море, в связи с чем образовываются невероятных размеров пробки. В настоящим момент перед Крымским мостом парализовано движение. 1050 автомобилей ожидают проезда в сторону полуострова Крым. Согласно информации карт, поток транспортных средств растянулся на 13,2 километра.