Тысяча машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В самый разгар лета люди отправляются на море, в связи с чем образовываются невероятных размеров пробки. В настоящим момент перед Крымским мостом парализовано движение. 1050 автомобилей ожидают проезда в сторону полуострова Крым. Согласно информации карт, поток транспортных средств растянулся на 13,2 километра.
Ожидание в очереди со стороны Тамани составит более трех часов, а со стороны Керчи — около двух часов. Тем временем водители пытаются найти альтернативные маршруты: «Спокойно через Мариуполь можно ехать».
«От Славянска-на-Кубани простояли в пробке часа полтора несколько дней назад. Причем пробка из большегрузов, а не отдыхающих», — делится пользователь.
Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.