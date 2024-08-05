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Уголовное дело завели на врио начальника ростовского СИЗО-1 после захвата заложников

Уголовное дело завели на врио начальника ростовского СИЗО-1 после захвата заложников

5 августа 2024, 06:31
Фото: rostovgazeta.ru
Уголовное дело завели на врио начальника ростовского СИЗО-1 после захвата заложников

Уголовное дело завели против врио начальника ростовского СИЗО-1

Временно исполняющий обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнев стал фигурантом уголовного дела, сообщает Life.ru.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что Заболотнева уволили без права восстановление на службу. Говорится, что до этого его отстранили от должности на время следствия, связанного с делом о захвате заложников.

«Сразу после инцидента он якобы сломал ногу и оказался на больничном. В прошлую пятницу он вышел на службу и сразу же был уволен», — пишет издание.

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Отмечается, что фигуранту вменяют халатность, а максимальное наказание составляет три месяца ареста. Добавим, что никаких официальных комментариев на эту тему не было, информация уточняется.

Напомним, что 16 июня заключенные выбрались из своих камер, после чего совершили нападение на сотрудников СИЗО. В заложниках оказались два человека, которых удалось освободить.

Пятеро нападавших были ликвидированы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Халатность#Уголовное дело#Наказание#Происшествия
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