Уголовное дело завели на врио начальника ростовского СИЗО-1 после захвата заложников

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что Заболотнева уволили без права восстановление на службу. Говорится, что до этого его отстранили от должности на время следствия, связанного с делом о захвате заложников.
«Сразу после инцидента он якобы сломал ногу и оказался на больничном. В прошлую пятницу он вышел на службу и сразу же был уволен», — пишет издание.
Отмечается, что фигуранту вменяют халатность, а максимальное наказание составляет три месяца ареста. Добавим, что никаких официальных комментариев на эту тему не было, информация уточняется.
Напомним, что 16 июня заключенные выбрались из своих камер, после чего совершили нападение на сотрудников СИЗО. В заложниках оказались два человека, которых удалось освободить.
Пятеро нападавших были ликвидированы.