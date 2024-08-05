В Ростове обнаружили древний некрополь с остатками имущества богатого купца

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Ростове-на-Дону на месте строительства делового центра по адресу Береговая, 23а нашли старинный некрополь. В ходе археологических работ стало понятно, что ученым удалось обнаружить угольные склады купца Максимова. Культурный объект был уничтожен еще в 19 веке.
Исследование началось еще в конце мая 2024 года. В настоящий момент остатки складов занимают три четверти территории раскопок. По примерным подсчетам, складам более 100 лет. Продолжить изучение получится только при условии укрепления террасы.
Отметим, что местные жители обеспокоены тем, что на месте работ не увидели никаких археологических раскопок. А 2 августа строители стали заливать в бетон сваи. Однако археологи уверяют, что все необходимые исследования они провели, просто эти работы не всегда видны со стороны.
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