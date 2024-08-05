В Ростове обнаружили древний некрополь с остатками имущества богатого купца

Отметим, что местные жители обеспокоены тем, что на месте работ не увидели никаких археологических раскопок. А 2 августа строители стали заливать в бетон сваи. Однако археологи уверяют, что все необходимые исследования они провели, просто эти работы не всегда видны со стороны.