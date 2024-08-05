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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле

В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле

5 августа 2024, 13:57
Фото: ГИБДЛ
В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле
В Ростовской области водитель отечественного автомобиля сбил подростка на мотоцикле, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 4 августа в поселке Каменоломня произошло серьезное ДТП. 22-летний водитель машины LADA Granta двигался по улице Восточной. В районе дома №7 на нерегулируемом перекрестке он должен был уступить дорогу другому участнику движения, имеющему преимущество, однако не сделал этого. Данное действие повлекло за собой столкновение с кроссовым мотоциклом BSE. На нем ехал 14-летний школьник.

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От сильно удара несовершеннолетний получил серьезные травмы. Медики доставили его в больницу. Полицейские уже устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, как байкеру оторвало голову и руки на трассе при выезде из Ростова-на-Дону.

До этого при столкновении двух легковушек на автодороге в донском регионе ранен велосипедист.

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