В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Вечером 4 августа в поселке Каменоломня произошло серьезное ДТП. 22-летний водитель машины LADA Granta двигался по улице Восточной. В районе дома №7 на нерегулируемом перекрестке он должен был уступить дорогу другому участнику движения, имеющему преимущество, однако не сделал этого. Данное действие повлекло за собой столкновение с кроссовым мотоциклом BSE. На нем ехал 14-летний школьник.
От сильно удара несовершеннолетний получил серьезные травмы. Медики доставили его в больницу. Полицейские уже устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, как байкеру оторвало голову и руки на трассе при выезде из Ростова-на-Дону.
До этого при столкновении двух легковушек на автодороге в донском регионе ранен велосипедист.