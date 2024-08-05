В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле

Вечером 4 августа в поселке Каменоломня произошло серьезное ДТП. 22-летний водитель машины LADA Granta двигался по улице Восточной. В районе дома №7 на нерегулируемом перекрестке он должен был уступить дорогу другому участнику движения, имеющему преимущество, однако не сделал этого. Данное действие повлекло за собой столкновение с кроссовым мотоциклом BSE. На нем ехал 14-летний школьник.