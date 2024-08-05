В Ростовской области пропадают люди, а власти считают убытки от атаки беспилотников

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 Романа Заболотнева. Его уволили без права на восстановление. В июне экс-руководителя отстранили на период проверки после захвата заложников в следственном изоляторе.
Фигуранта обвиняют в халатности. Максимально возможный срок наказания — три месяца ареста. Однако официальной информации по этому поводу нет, информация уточняется.
Напомним, что 16 июня в Ростовском СИЗО-1 шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Террористы были вооружены и их пришлось ликвидировать. Один из них выжил.
В Ростовской области за июль 2024 года пропали 96 человек. Из них 42 найдены живыми, еще 11 погибли. Другие 10 исчезнувших дончан потеряли память, но поисковому отряду удалось узнать информацию об их родственниках.
На сегодняшний день ищут еще 16 местных жителей. Волонтеры и добровольцы распространяют ориентировки и проверяют свидетельства очевивидцев.
В Ростовской области продолжают подсчитывать размер ущерба после атаки беспилотников, которая произошла ночью 3 августа. Напомним, что в Морозовском и Каменском районах были уничтожены сразу 55 БПЛА.
Несмотря на то, что никто из людей не травмировался, обломки беспилотных летательных аппаратов повредили несколько зданий, с том числе школы и детские сады. Больше всего пострадали крыши, фасады и окна.
В настоящий момент завершается подсчет размера нанесенного ущерба. Параллельно с этим идет ремонт поврежденных объектов. Образовательные учреждения планируют восстановить к 1 сентября.