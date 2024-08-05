Врач сообщил, почему мы так любим сладкое

Posted 5 августа, 08:59
Published 5 августа, 08:59
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Вкусная булочка, шоколадный батончик, сладкий чай — сладкое удовольствие, которое так легко доступно, но может быть опасным для нашего здоровья. Почему же мы так тянемся к сладостям, даже когда знаем, что это не лучшим образом влияет на фигуру? Врач Дмитрий Семирядов объясняет, что зависимость от сладкого может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru.
Вот несколько причин, почему мы можем быть «сладкоежками»:
Важно понимать, что сладкое — это не панацея от всех проблем. Искусственное «повышение настроения» с помощью сладостей может скрывать серьезные проблемы со здоровьем.