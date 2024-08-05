Врач сообщил, почему мы так любим сладкое

Вкусная булочка, шоколадный батончик, сладкий чай — сладкое удовольствие, которое так легко доступно, но может быть опасным для нашего здоровья. Почему же мы так тянемся к сладостям, даже когда знаем, что это не лучшим образом влияет на фигуру? Врач Дмитрий Семирядов объясняет, что зависимость от сладкого может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru.