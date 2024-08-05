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Posted 5 августа, 08:59

Published 5 августа, 08:59

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Врач сообщил, почему мы так любим сладкое

5 августа 2024, 08:59
У женщин тяга к сладкому и углеводам может усиливаться непосредственно перед и во время менструации из-за колебаний уровней эстрогена и прогестерона.

Вкусная булочка, шоколадный батончик, сладкий чай — сладкое удовольствие, которое так легко доступно, но может быть опасным для нашего здоровья. Почему же мы так тянемся к сладостям, даже когда знаем, что это не лучшим образом влияет на фигуру? Врач Дмитрий Семирядов объясняет, что зависимость от сладкого может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru.

Вот несколько причин, почему мы можем быть «сладкоежками»:

  • Сладкое высвобождает гормон радости дофамин, который помогает нам справиться со стрессом и улучшить настроение. Это объясняет, почему мы тянемся к сладкому после тяжелого дня, во время стресса, при недосыпании, а также в периоды гормональных колебаний, например, у женщин перед менструацией.
  • Сладости могут быть способом «самолечения» от депрессии. Быстрые углеводы в сладком быстро повышают уровень сахара в крови, что дает кратковременный прилив энергии и улучшает настроение. Однако, это лишь временное облегчение, а в долгосрочной перспективе приводит к ухудшению самочувствия и усилению тяги к сладкому.
  • Снижение функции щитовидной железы, недостаток витаминов и минералов (цинк, хром, железо, магний, кальций) также могут усиливать тягу к сладкому. Эти факторы влияют на углеводный обмен и уровень инсулина в организме.

Важно понимать, что сладкое — это не панацея от всех проблем. Искусственное «повышение настроения» с помощью сладостей может скрывать серьезные проблемы со здоровьем.

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