За двое суток в Ростовской области не смогли посчитать ущерб из-за атаки БПЛА

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Напомним, что в ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район были атакованы 55 беспилотниками. Их засекли системы ПВО и устранили угрозу.
Известно, что медицинская помощь никому не понадобилась. Но повреждения получили несколько зданий, в том числе школы и детсады. В частности, речь идет об остеклении, кровле и фасадах.
В данный момент завершаются работы по подсчету размера ущерба. Параллельно с этим идет ремонт поврежденных объектов.
В том числе приведут в порядок образовательные учреждения, чтобы они могли открыться 1 сентября.
Ранее режим ЧС вводили в части Ростовской области из-за атаки беспилотников.