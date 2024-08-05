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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Двое суток не хватило для оценки ущерба от атаки дронов на Ростовскую область

За двое суток в Ростовской области не смогли посчитать ущерб из-за атаки БПЛА

5 августа 2024, 14:07
Фото: Для иллюстрации / 1MI
Двое суток не хватило для оценки ущерба от атаки дронов на Ростовскую область
В Ростовской области продолжается подсчет размера ущерба после атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район были атакованы 55 беспилотниками. Их засекли системы ПВО и устранили угрозу.

Известно, что медицинская помощь никому не понадобилась. Но повреждения получили несколько зданий, в том числе школы и детсады. В частности, речь идет об остеклении, кровле и фасадах.

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В данный момент завершаются работы по подсчету размера ущерба. Параллельно с этим идет ремонт поврежденных объектов.

В том числе приведут в порядок образовательные учреждения, чтобы они могли открыться 1 сентября.

Ранее режим ЧС вводили в части Ростовской области из-за атаки беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медицинская помощь#Атака дронов#Происшествия
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