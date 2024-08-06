Авито запустил залипательный конкурс

Видеолента представляет собой раздел «Видео для вас», где публикуются обзоры различных товаров и услуг. Эту функцию можно найти на главной странице мобильной версии сайта или в приложении. С момента появления видеолента зарекомендовала себя как один из востребованных инструментов на платформе. Каждый день пользователи загружают на Авито свыше 27 тысяч коротких видеороликов.