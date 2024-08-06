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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Авито запустил залипательный конкурс

Авито запустил залипательный конкурс

6 августа 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Пользователи Авито смогут выиграть полезные призы в залипательном конкурсе на базе видеоленты, сообщили в компании.

Главным призом станет видеопроектор, также можно выиграть машинки для попкорна и уютные пижамы. Конкурс продлится до 11 сентября.

Видеолента представляет собой раздел «Видео для вас», где публикуются обзоры различных товаров и услуг. Эту функцию можно найти на главной странице мобильной версии сайта или в приложении. С момента появления видеолента зарекомендовала себя как один из востребованных инструментов на платформе. Каждый день пользователи загружают на Авито свыше 27 тысяч коротких видеороликов.

Пользователи из Москвы оказались на первом месте по количеству загруженных видеоматериалов, опубликовав свыше 273 миллионов роликов в сервисе. На втором месте находятся жители Санкт-Петербурга с 75 миллионами коротких видео. В общей сложности обе столицы составляют более 36% контента на платформе.

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Фото: Авито

Кроме них, в пятерку лидеров также вошли Краснодарский край с 74 миллионами загрузок, Татарстан с 26 миллионами, а также Ростовская и Свердловская области с 23 и 22 миллионами роликов соответственно.

Больше всего просмотров набрали ролики из разделов одежда, досуг и хобби, спорт, товары для малышей и запчасти. С начала работы видеоплатформы продукты в категориях стиль жизни и электроника демонстрируют рост конверсии в покупки на 11% и 15% соответственно.

В конкурсе могут поучаствовать все россиянине старше 18 лет, которые зарегистрированы на платформе Авито. Участнику необходимо подобрать интересующий товар из видеопотока и опубликовать свое селфи с реакцией на этот ролик на своей странице в ВК с хештегом #видеолентаавито. Итоги конкурса будут объявлены 11 сентября. Победителей выберет рандомайзер.

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