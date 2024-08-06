Депутат Наталья Оськина о том, какие задачи Ростова нужно решать незамедлительно

— Сегодня мы наблюдаем тенденцию эмансипации. Многие женщины все чаще говорят о том, что одного ребенка родила и хватит. Скорее всего, это происходит потому, что любая молодая семья захочет иметь детей тогда, когда будет уверена, что дети спокойно пойдут в детский сад, в школу. Что семья будет обеспечена каким-то элементарным жильем, бытовыми удобствами. А что мы видим сейчас? Мест в детских садах не хватает. Родители нередко возят ребенка по пробкам в детский сад из одного в другой район. И при этом возвращаются домой с работы поздно вечером. Бабушки и дедушки помочь не могут — пенсионный возраст повысили, они работают. Да и те, кто на пенсии, тоже стараются подзаработать, чтобы оказать поддержку молодой семье. Поэтому на второго ребенка мало кто решается — получается, что в Ростове нет привлекательности, нет комфортной среды для молодых семей, чтобы спокойно и без проблем воспитывать детей.