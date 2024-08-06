Депутат Наталья Оськина о том, какие задачи Ростова нужно решать незамедлительно

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Нередко с такими, которые не находятся в компетенции депутата. Но для этого и работают народные избранники, чтобы не оставить нуждающихся без помощи.
На что сегодня чаще всего жалуются горожане? Какова реальная ситуация на рынке трудоустройства? Почему ростовчанки не хотят рожать? Как быть с аварийными домами, и что делать с «лысеющим» городом, в беседе с корреспондентом RostovGazeta рассказала Наталья Оськина.
— Наталья Владимировна, с какими проблемами к Вам обращаются сегодня?
— Когда в 2018 году мы открыли общественную приемную, то даже не подозревали, с каким большим числом жалоб придется столкнуться. А все потому, что ростовчане приходят не просто поделиться бедой, а от безысходности. Тогда, когда уже пройдены определенные этапы обращения к чиновникам. Иногда даже, когда проиграны суды. И, как к последней инстанции, идут к нам. Бывают очень горестные случаи, когда пациенты с онкологией долго не получают лекарства. Мы же сейчас находимся в некой зоне недоступности для многих медицинских препаратов. Нередко людям предлагают то, что им совершенно не подходит. Приходится выходить и на региональный Минздрав, и общероссийский, на фармакологические компании, чтобы как-то помочь людям.
Бывают и курьезные случаи. Приходят пожилые люди, рассказывают страшные истории про своих соседей. А когда выясняешь, оказывается, что после ссоры с соседом, которая была эдак лет 15 назад, человеку просто захотелось выговориться.
Вопросы у ростовчан самые разные.
Это и ЖКХ, и здравоохранение, и благоустройство. И нехватка мест в детских садах, и питание в школах и многое, многое другое.
Приходят люди и с проблемами широкого спектра — обманутые дольщики, жители аварийных домов.
— Благодаря вашей позиции, историю с домом на переулке Кривошлыковский узнала вся страна после выхода передачи на Первом канале. В Ростове много аварийных домов?
— К сожалению, в Ростове больше 200 аварийных домов. Из них 150 грозят обрушением. В любой момент они могут повторить судьбу общежития на Нариманова, 72/3. И это те дома, которые, согласно экспертным оценкам, признаны аварийными на 2017–2020 годы. А еще около 80-100 домов, которые, являются аварийными или предаварийными, не могут получить такой статус, из-за определенных противоречий в законодательстве, так и из-за того, что экспертиза стоит больших денег. Собственники жилья должны сами инициировать проверку и принятие аварийности дома. А люди часто не могут осилить такие финансовые расходы. Проблемных домов в Ростове много. Хочется, чтобы город более расторопно решал эти вопросы. Программа расселения рассчитана до 2031 года, и некоторые дома и жители могут физически ее не дождаться.
— Но к Вам обращаются не только ростовчане?
— С 2018 года я была еще и помощником депутата Законодательного Собрания Ростовской области. А сегодня у меня оформляются документы помощника депутата донского парламента Алексея Мисана. Поэтому спектр работы выходит далеко за рамки Ростова. Обращаются люди из Батайска, Аксая, Щепкинского сельского поселения. А еще работает сарафанное радио.
— Из отчетов мы видим, как в Ростовской области повышают престиж учителей, медиков, поднимаются заработные платы. И в то же время городу остро не хватает этих специалистов. Почему так происходит?
— Я выросла в семье педагогов. Моя бабушка 44 года проработала учителем. Поэтому я прекрасно понимаю, что настоящие учителя, как и медики, никогда не работают ради заработка. Это работа для оказания помощи. Но у нас, в 90-е годы, эти профессии попали в ранг оказания услуг. А менталитет людей остался прежним. С этой точки зрения, люди, которые оказывают услуги, не в особом почете. Плюс сказалась нехватка заработка. Да и некие криминальные моменты наложили свой отпечаток неуважения. К счастью, врачей, которые ждут благодарности перед тем, как что-то сделать, не много. Но они бросают тень на всех остальных. Естественно, из этой ситуации мы постепенно выходим.
С другой стороны, в нехватке кадров есть и иная серьезная проблема. Например, в Советские годы определенной категории люди, которые отработали много лет на вредном производстве, выдавали особый статус. И по количеству отработок к заработной плате начислялись прибавки. Сегодня вся эта сеть рангов пересмотрена, и люди не имеют особых льгот — льготную тарификацию зарплаты, надбавки, ранний выход на пенсию. Я бы очень хотела, чтобы это все вернули.
— На рынке трудоустройства в Ростове сложилась парадоксальная ситуация. Люди не могут найти работу с достойной заработной платой, а работодатели ищут кадры, предлагая доход под 70 тысяч рублей. Городу требуются водители, грузчики, рабочие. Почему так происходит?
— Потому, что обещания не совпадают с реальностью. Я работаю с грузоперевозками и общалась с водителями. Они рассказывают, как, предлагая зарплату в 70 тысяч рублей работодатель не уточняет, что работать придется с 4-х утра до часа ночи. Что опоздания, которые часто зависят от технического состояния транспортного средства, от пробок на дорогах, наказываются штрафами. Поэтому, когда люди получают на руки вместо ожидаемых 70-и тысяч рублей — сорок, они разворачиваются и уходят. Уезжают в другие регионы. Ближе к Северу, в Краснодарский край. К тому же, у нас рядом есть новые территории. А там какие зарплаты обещают, такие и платят.
— Вы говорили, что многие ваши знакомые сегодня уезжают из Ростова. С чем это связано?
— Да, из нашего города уезжают сегодня многие друзья и знакомые. Но мы продолжаем общаться. Люди рассказывают, что в других регионах отношение к горожанам в муниципальных учреждениях, в школах, и даже в тех же МФЦ совсем иное. Например, в отличие от Ростова, там многодетным мамам не приходится стоять в очередях, выбивая детям лишнюю копейку. Не приходится зубами выгрызать информацию о том, какие льготы предоставляются семьям с детьми.
В нашем городе в МФЦ тоже есть услуги «одного окна». Но, по сути, некоторые многофункциональные центры Ростова-на-Дону отличаются даже от тех, которые работают в Новочеркасске, Волгодонске, Таганроге. Наверное, все зависит от руководителей.
— Власти всех уровней обеспокоены вопросами демографии. Многие эксперты открыто заявляют о том, что Ростовская область вымирает. Как Вы считаете, почему ростовчанки не хотят рожать?
— Сегодня мы наблюдаем тенденцию эмансипации. Многие женщины все чаще говорят о том, что одного ребенка родила и хватит. Скорее всего, это происходит потому, что любая молодая семья захочет иметь детей тогда, когда будет уверена, что дети спокойно пойдут в детский сад, в школу. Что семья будет обеспечена каким-то элементарным жильем, бытовыми удобствами. А что мы видим сейчас? Мест в детских садах не хватает. Родители нередко возят ребенка по пробкам в детский сад из одного в другой район. И при этом возвращаются домой с работы поздно вечером. Бабушки и дедушки помочь не могут — пенсионный возраст повысили, они работают. Да и те, кто на пенсии, тоже стараются подзаработать, чтобы оказать поддержку молодой семье. Поэтому на второго ребенка мало кто решается — получается, что в Ростове нет привлекательности, нет комфортной среды для молодых семей, чтобы спокойно и без проблем воспитывать детей.
— Какие задачи Ростова сегодня нуждаются в первостепенном решении?
— «Болевых точек» у нас несколько. Первая — это, «лысеющий» город. У нас катастрофа с благоустройством парков. Некоторых попросту нет — они существуют только на бумаге. Например, есть роща СКА, великолепная пойма реки Дона. Только сегодня это все уничтожается и активно застраивается «человейниками». И ладно, если бы они строились, и каждый застройщик отдавал 10% квартир в муниципальную собственность. Таким образом, можно было бы года за два решить вопросы переселения обманутых дольщиков, жителей аварийных домов, погорельцев… Но этого нет, и никаких движений в этом направлении я не вижу.
А все эти высотки подключаются к старым коммуникациям, которые не выдерживают. До сих пор не видать строительства ливневой канализации. Не расширяется система дорог, растут пробки. Все эти задачи нужно решать.