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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Депутат Оськина рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят ростовчане

Депутат Оськина рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят ростовчане

6 августа 2024, 13:00
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат Оськина рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят ростовчане
Корреспондент RostovGazeta пообщался с депутатом ГорДумы от КПРФ Натальей Оськной в редакции и выяснил, с какими проблемами чаще всего к ней обращаются ростовчане.

Депутат рассказывает, что к ней, в общественную приемную, за помощью приходят люди с самыми разными вопросами из сфер ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и многого другого. Обращаются и погорельцы, и жители аварийных домов, и обманутые дольщики.

По словам собеседницы, одна из главных проблем Ростова — аварийные дома.

«В нашем городе 150 домов признаны аварийными еще в 2017–2020 годах. Они могут обрушиться в любой момент. Но есть и порядка сотни домов, которые тоже находятся в плачевном состоянии и не могут получить статус аварийных», — уточняет Наталья Оськина.

Большое интервью с депутатом ГорДумы Ростова от КПРФ Натальей Оськиной — читайте по ссылке.

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