Депутат Оськина рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят ростовчане

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Депутат рассказывает, что к ней, в общественную приемную, за помощью приходят люди с самыми разными вопросами из сфер ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и многого другого. Обращаются и погорельцы, и жители аварийных домов, и обманутые дольщики.
По словам собеседницы, одна из главных проблем Ростова — аварийные дома.
«В нашем городе 150 домов признаны аварийными еще в 2017–2020 годах. Они могут обрушиться в любой момент. Но есть и порядка сотни домов, которые тоже находятся в плачевном состоянии и не могут получить статус аварийных», — уточняет Наталья Оськина.
Большое интервью с депутатом ГорДумы Ростова от КПРФ Натальей Оськиной — читайте по ссылке.