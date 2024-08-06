Депутат Оськина рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят ростовчане

Депутат рассказывает, что к ней, в общественную приемную, за помощью приходят люди с самыми разными вопросами из сфер ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и многого другого. Обращаются и погорельцы, и жители аварийных домов, и обманутые дольщики.