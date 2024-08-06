До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге

3 августа в соцсетях и СМИ начали распространяться сведения о нападении бродячих собак на жительницу Таганрога. Агрессивные псы накинулись на беззащитную женщину недалеко от городской администрации. Одно из животных прокусило дончанке ногу, из-за чего ей понадобилась помощь врачей.