До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
3 августа в соцсетях и СМИ начали распространяться сведения о нападении бродячих собак на жительницу Таганрога. Агрессивные псы накинулись на беззащитную женщину недалеко от городской администрации. Одно из животных прокусило дончанке ногу, из-за чего ей понадобилась помощь врачей.
В региональном СУ СК России организована процессуальная проверка. Глава Следкома Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль. Руководителю местного управления ведомства Аслану Хуаде поручено предоставить доклад о результатах проверки.
Ранее до Бастрыкина дошел другой скандал. В Ростовской области разберутся с проживанием дончан в затопленном доме.