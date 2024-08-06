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Published Сегодня, 13:57

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До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге

До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге

6 августа 2024, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru
До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге
Сотрудники СКР проверят информацию о нападении бездомных собак на женщину в Ростовской области. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил дело на контроль, сообщает ведомство.

3 августа в соцсетях и СМИ начали распространяться сведения о нападении бродячих собак на жительницу Таганрога. Агрессивные псы накинулись на беззащитную женщину недалеко от городской администрации. Одно из животных прокусило дончанке ногу, из-за чего ей понадобилась помощь врачей.

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В региональном СУ СК России организована процессуальная проверка. Глава Следкома Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль. Руководителю местного управления ведомства Аслану Хуаде поручено предоставить доклад о результатах проверки.

Ранее до Бастрыкина дошел другой скандал. В Ростовской области разберутся с проживанием дончан в затопленном доме.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Нападение#Бездомные животные#Больница#Александр Бастрыкин#Нападение собаки#Следственный комитет#Следком#Укус#Опасный укус
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