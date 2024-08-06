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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Экономист рассказал, к чему приготовиться ростовчанам из-за обвала фондовых рынков

Экономист рассказал, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондовых рынков

6 августа 2024, 09:41
Фото: Unsplash
Экономист рассказал, к чему приготовиться ростовчанам из-за обвала фондовых рынков
Обвал фондовых рынков стал неожиданностью для многих ростовчан. Некоторые раздумывают о том, чтобы покупать американские доллары. Почему не следует торопиться, к чему в Ростовской области приведет падение некоторых фондовых и финансовых бирж — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Напомним, в понедельник, 5 августа, мировые рынки буквально рухнули. За сутки снижение японского индекса Nikkei 225 составило 4451,28 пункта. Что стало рекордным падением с «черного понедельника» 20 октября 1987 года. Другой японский бенчмарк TOPIX снизился на 12,23%. Распродажа также затронула рынок США — на старте торгов индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высоких технологий NASDAQ Composite упали на 4,27% и 6,35% соответственно, к 19 часам индикаторы отыграли часть потерь и снижались в пределах 2-2,5%.

Индекс Московской биржи по итогам основных торгов упал на 2,42%, до 2828,72 пункта, индекс РТС снизился на 1,56%, до 1049,01 пункта.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что по одному, двум или даже трем дням никаких выводов делать нельзя.

«Нужно смотреть, что за основа была у этого тренда. Например, это могла произойти какая-то коррекция или спекулятивный всплеск. Основой сейчас считается то, что у США якобы намечается рецессия. А США, как говорится, основной и денежный исполнитель, с точки зрения доллара влияет на все мировые экономические процессы», — отмечает Георгий Остапкович.

На этой риторике (а речь, как подчеркивает спикер, идет именно о риторике) началась паника. Собеседник разъясняет, что риторика — это не аналитический показатель.

«Чтобы проверить и точно выяснить ситуацию, должна пройти минимум неделя, а то и десять дней. Поэтому нужно подождать», — констатирует эксперт.
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Фото: 61.mchs.gov.ru

Экономист добавляет, что рынки как падают, так и возвращаются за два дня обратно. Поэтому делать выводы рано. И, тем более, для Ростовской области.

«Ростовская область не особенно чувствительна к таким перепадам. Это не добывающий регион с точки зрения нефти или газа», — резюмирует Георгий Остапкович.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за двое суток в Ростовской области не смогли посчитать ущерб из-за атаки беспилотников.

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