Экономист рассказал, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондовых рынков

Напомним, в понедельник, 5 августа, мировые рынки буквально рухнули. За сутки снижение японского индекса Nikkei 225 составило 4451,28 пункта. Что стало рекордным падением с «черного понедельника» 20 октября 1987 года. Другой японский бенчмарк TOPIX снизился на 12,23%. Распродажа также затронула рынок США — на старте торгов индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высоких технологий NASDAQ Composite упали на 4,27% и 6,35% соответственно, к 19 часам индикаторы отыграли часть потерь и снижались в пределах 2-2,5%.