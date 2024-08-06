Фермер рассказал, как бороться с азиатской саранчой в Ростовской области

«Успешно бороться с саранчой можно только тогда, когда она еще не достигла стадии зрелости и не сбилась в стадо. Для этого землю, зараженную личинками саранчи, регулярно распахивают, а остатки соломы на полях сжигают, чтобы разрушить яйцекладки», — рассказывает эксперт.