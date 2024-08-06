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Published Сегодня, 09:16

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Фермер из Ростовской области рассказал, как бороться с азиатской саранчой

Фермер рассказал, как бороться с азиатской саранчой в Ростовской области

6 августа 2024, 09:16
Фото: donland.ru
Фермер из Ростовской области рассказал, как бороться с азиатской саранчой
Спастись от последствий нашествия азиатской саранчи можно, если не дать ей сбиться в стаю, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал фермер из Ростовской области Антон Трифонов.

Азиатская саранча, по словам донского фермера Антона Трифонова, живет в Ростовской области постоянно. Агрохозяйствам обычно удается сдерживать ее численность еще на начальных этапах развития вредителя.

«Успешно бороться с саранчой можно только тогда, когда она еще не достигла стадии зрелости и не сбилась в стадо. Для этого землю, зараженную личинками саранчи, регулярно распахивают, а остатки соломы на полях сжигают, чтобы разрушить яйцекладки», — рассказывает эксперт.

Однако эти способы, по словам эксперта, не избавят сельскохозяйственные угодья от саранчи полностью.

«Сбившуюся в стаю саранчу можно остановить при помощи рвов вокруг посадок. Азиатская саранча за один прыжок может преодолеть до 5 метров, поэтому ров должен быть шириной в 1,5-2 ее прыжка и глубиной тоже около 1,5 метра», — советует Антон Трифонов.

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Остановить стадо саранчи можно также при помощи мелкой сети, натянутой вокруг посадок и над ними.

«Есть еще способ, который подойдет для мелких хозяйств. На участок с саранчой можно выпустить голодных кур, и они быстро разделаются с вредителем», — рассказывается эксперт.

К химическим способам борьбы с саранчой Антон Трифонов призывает относиться с осторожностью, поскольку они могут навредить посевам и полезным насекомым.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский ученый рассказал о главной причине нашествия медуз в Азовском море.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Саранча#Азиатская саранча
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