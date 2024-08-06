Фермер рассказал, как бороться с азиатской саранчой в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Азиатская саранча, по словам донского фермера Антона Трифонова, живет в Ростовской области постоянно. Агрохозяйствам обычно удается сдерживать ее численность еще на начальных этапах развития вредителя.
«Успешно бороться с саранчой можно только тогда, когда она еще не достигла стадии зрелости и не сбилась в стадо. Для этого землю, зараженную личинками саранчи, регулярно распахивают, а остатки соломы на полях сжигают, чтобы разрушить яйцекладки», — рассказывает эксперт.
Однако эти способы, по словам эксперта, не избавят сельскохозяйственные угодья от саранчи полностью.
«Сбившуюся в стаю саранчу можно остановить при помощи рвов вокруг посадок. Азиатская саранча за один прыжок может преодолеть до 5 метров, поэтому ров должен быть шириной в 1,5-2 ее прыжка и глубиной тоже около 1,5 метра», — советует Антон Трифонов.
Остановить стадо саранчи можно также при помощи мелкой сети, натянутой вокруг посадок и над ними.
«Есть еще способ, который подойдет для мелких хозяйств. На участок с саранчой можно выпустить голодных кур, и они быстро разделаются с вредителем», — рассказывается эксперт.
К химическим способам борьбы с саранчой Антон Трифонов призывает относиться с осторожностью, поскольку они могут навредить посевам и полезным насекомым.
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