Финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка

В понедельник, 5 августа, японский фондовый индекс Nikkei обрушился на 14%. В него входили акции более 225 крупных компаний. Среди них — Honda, Mazda и Mitsubishi. Обвал японской биржи вызвал эффект домино и среди других: почти на 8,35% снизился основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX, индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) упал на 6,72%.