Финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
В понедельник, 5 августа, японский фондовый индекс Nikkei обрушился на 14%. В него входили акции более 225 крупных компаний. Среди них — Honda, Mazda и Mitsubishi. Обвал японской биржи вызвал эффект домино и среди других: почти на 8,35% снизился основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX, индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) упал на 6,72%.
«Основанием для подобной тенденции на биржевом рынке стал ряд совокупных факторов. С одной стороны, информация о том, что темпы безработицы в США продолжают расти. Трудовой рынок США — один из крупнейших и наиболее прибыльных в мире. И если ситуация там ухудшается — это отражается на мировой экономике», - объясняет ростовский финансист Арутюн Аванесян.
С другой стороны, добавляет эксперт, первым упал японский фондовый индекс. Это значит, что именно происходящее в Японии стало одним из основных катализаторов актуальной ситуации в экономике.
«Японский банк недавно повысил свои ставки, а курс иены вырос. Это не очень выгодно экспортерам, обороты торговли в такой ситуации могут снижаться», — объясняет эксперт.
При этом, по мнению Аванесяна, на России и Ростовской области, в частности, обвал фондовых индексов почти никак не отразится.
«В результате введенных против России санкции за последние несколько лет, наша страна стала в меньшей степени экономически зависима от ситуации на мировом финансовом рынке, поэтому на себе рядовой гражданин, не владеющий акциями каких либо компаний на зарубежных биржах последствий не ощутит», — отмечает эксперт.
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