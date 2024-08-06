Готовность ростовских школ и ремонт дворовых дорог обсудили в администрации города

Как отметил Алексей Логвиненко, в этом году с началом учебного года за парты ростовских школ сядет более 134 тысяч учеников. Для юных ростовчан, после завершения строительства откроют свои двери и новые образовательные учреждения, в частности три школы на 3 715 мест. Это школа № 85 в микрорайоне «Платовский», расположенной в районе Ростовского моря, школа № 72 и второй корпус школы № 115 в микрорайоне «Левенцовский» и школа № 1, которая примет учеников после завершения капитального ремонта.