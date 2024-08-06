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Готовность ростовских школ и ремонт дворовых дорог обсудили в администрации города

Готовность ростовских школ и ремонт дворовых дорог обсудили в администрации города

6 августа 2024, 14:44
Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел сегодня расширенное пленарное совещание, на котором рассмотрели ряд важных вопросов. Главными темами, вынесенными на повестку дня, стали подготовка школ к новому учебному году, а также ремонт внутриквартальных проездов.

Как отметил Алексей Логвиненко, в этом году с началом учебного года за парты ростовских школ сядет более 134 тысяч учеников. Для юных ростовчан, после завершения строительства откроют свои двери и новые образовательные учреждения, в частности три школы на 3 715 мест. Это школа № 85 в микрорайоне «Платовский», расположенной в районе Ростовского моря, школа № 72 и второй корпус школы № 115 в микрорайоне «Левенцовский» и школа № 1, которая примет учеников после завершения капитального ремонта.

Также в эксплуатацию вводятся и два новых объекта дошкольного образования: детский сад на 200 мест по улице Левобережной и детский сад на 320 мест в Суворовском районе.

— В 24 образовательных организациях проводят следующие работы — ремонт санузлов и кровли, благоустройство территории, создание «доступной среды». При подготовке школ особое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий обучения и воспитания. Ежегодно обновляется материально-техническая база учреждений. Кроме того, в рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе» и городского отбора в более 20 образовательных организациях проводятся работы по благоустройству территории, замене мебели, ремонту помещений, рекреаций и лестничных маршей, — пояснил Алексей Логвиненко.

Глава администрации города добавил, что в настоящий момент готовность образовательных учреждений к отопительному сезону составляет сто процентов. Все 319 зданий уже получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Присутствовали на встрече прокурор города Олег Фрикель и Председатель городской Думы — глава города Зинаида Неярохина, которая подробно ознакомила всех собравшихся с повесткой предстоящего заседания Ростовской-на-Дону Думы, которое состоится 13 августа.

Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону

Когда речь пошла о развитии донской столицы, затронули тему ремонта внутриквартальных проездов.

Алексей Логвиненко заявил, что в минувшем году город впервые за длительное время приступил к ремонту внутриквартальных (дворовых) проездов. Уже было отремонтировано 56,3 тыс. кв. м. проезжих частей и работы в этом направлении продолжаются.

— Ремонт внутриквартальных проездов будет выполняться до конца текущего года. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 103,4 млн руб. Потребность формируется на основе мониторинга состояния территорий и обращений граждан. Кроме того, главам районов поставлена задача формировать техническую документацию для определения объемов на ремонт внутриквартальных проездов на следующий год, а районным администрациям необходимо обеспечить своевременный и надлежащий контроль качества выполняемых работ, — подчеркнул глава администрации города Ростова-на-Дону.

Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta сообщала, что осенью этого года в Железнодорожном районе донской столицы появится новое благоустроенное общественное пространство в сквере Пионерский. Работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в нашем городе по решению Президента России.

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