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В Ростове-на-Дону сильный дождь затопил 7 километров дорог

«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки

6 августа 2024, 12:00
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону сильный дождь затопил 7 километров дорог

Ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки

В Ростове-на-Дону мощный ливень затопил сразу три улицы. В общей сложность осадки покрыли около семи километров дорог, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

В Ростове-на-Дону уже более часа льет, как из ведра. Непогода накрыла преимущественно Ворошиловский район. Мощный дождь затопил сразу три улицы: Королева, Армянскую и Штахановского. Примерная протяженность затопленных дорог составляет семь километров.

Ростовчане делятся впечатлениями от долгожданного дождя: «Ждали, ждали и дождались…».

«На Штахановского ужас, что творится», — пишет подписчица канала «Ростов сити News».

Мощный дождь затопил сразу три улицыМощный дождь затопил сразу три улицы
Мощный дождь затопил сразу три улицы
Фото: Яндекс. Карты
Ливни и град накроют Ростов 6 августа
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В Ростове-на-Дону сильный дождь затопил 7 километров дорог
Видео: t.me/etorostov

«Пока вода до номера (автомобиля) не достает можно плыть, ну, если не низенький прям», — иронизирует пользователь.

«Ростовчане вам сказали готовить лодки, а вы на машинах катаетесь», — шутит дончанин.

Отметим, что местами на этих улицах образовались пробки. Водителям рекомендуется продумать объездной маршрут.

Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара.

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