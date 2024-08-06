«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки

В Ростове-на-Дону уже более часа льет, как из ведра. Непогода накрыла преимущественно Ворошиловский район. Мощный дождь затопил сразу три улицы: Королева, Армянскую и Штахановского. Примерная протяженность затопленных дорог составляет семь километров.