«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
В Ростове-на-Дону уже более часа льет, как из ведра. Непогода накрыла преимущественно Ворошиловский район. Мощный дождь затопил сразу три улицы: Королева, Армянскую и Штахановского. Примерная протяженность затопленных дорог составляет семь километров.
Ростовчане делятся впечатлениями от долгожданного дождя: «Ждали, ждали и дождались…».
«На Штахановского ужас, что творится», — пишет подписчица канала «Ростов сити News».
«Пока вода до номера (автомобиля) не достает можно плыть, ну, если не низенький прям», — иронизирует пользователь.
«Ростовчане вам сказали готовить лодки, а вы на машинах катаетесь», — шутит дончанин.
Отметим, что местами на этих улицах образовались пробки. Водителям рекомендуется продумать объездной маршрут.
Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара.