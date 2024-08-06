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Published Сегодня, 07:28

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Ростовскую область продолжат атаковать проливные дожди и град

Ливни и град накроют Ростов 6 августа

6 августа 2024, 07:28
Фото: Unsplash
Ростовскую область продолжат атаковать проливные дожди и град
В Ростовской области продлили действие штормового предупреждения. В донском регионе ожидаются сильные дожди и опасное усиление ветра. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Согласно прогнозу гидрометцентра, в ближайшие дни ливни не покинут Ростовскую область. В связи с этим в плоть до конца суток 6 августа было продлено штормовое предупреждение. Ростов накроют проливные дожди, которые будут сопровождаться сильными грозами. Помимо этого есть вероятность возникновения града. Ветер будет порывистым до 24 метров в секунду.

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Власти города напоминают о том, что во время бушевания стихии нельзя находиться рядом с легкими постройками, крупной растительностью и линиями ЛЭП во избежание несчастных случаев.

Ранее метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди.

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