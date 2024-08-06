Ливни и град накроют Ростов 6 августа

Согласно прогнозу гидрометцентра, в ближайшие дни ливни не покинут Ростовскую область. В связи с этим в плоть до конца суток 6 августа было продлено штормовое предупреждение. Ростов накроют проливные дожди, которые будут сопровождаться сильными грозами. Помимо этого есть вероятность возникновения града. Ветер будет порывистым до 24 метров в секунду.