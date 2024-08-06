Ливни и град накроют Ростов 6 августа

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Согласно прогнозу гидрометцентра, в ближайшие дни ливни не покинут Ростовскую область. В связи с этим в плоть до конца суток 6 августа было продлено штормовое предупреждение. Ростов накроют проливные дожди, которые будут сопровождаться сильными грозами. Помимо этого есть вероятность возникновения града. Ветер будет порывистым до 24 метров в секунду.
Власти города напоминают о том, что во время бушевания стихии нельзя находиться рядом с легкими постройками, крупной растительностью и линиями ЛЭП во избежание несчастных случаев.
Ранее метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди.