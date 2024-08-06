Метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Он рассказал РИА «Новости», что осадки должны быть интенсивными. Такие же погодные условия будут складываться на северо-западе России.
На юге России температура ожидается в пределах нормы, составит +29-33 градуса. Это относится как к Ставрополю, так и к Краснодарскому краю и Крыму, хотя в последнем случае осадки будут более заметными.
Пятнистый дождь — это атмосферное явление, при котором капли дождя имеют разные размеры или форму, что приводит к неравномерному распределению воды на поверхности. В результате образуются пятна или полосы различной интенсивности осадков.
Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.