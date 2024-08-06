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Метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди

Метеоролог Вильфанд пообещал ростовчанам «пятнистые» дожди

6 августа 2024, 05:38
Фото: 1MI
На юге России, в том числе в Ростовской области, на этой неделе стоит ждать «пятнистые» осадки, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал РИА «Новости», что осадки должны быть интенсивными. Такие же погодные условия будут складываться на северо-западе России.

На юге России температура ожидается в пределах нормы, составит +29-33 градуса. Это относится как к Ставрополю, так и к Краснодарскому краю и Крыму, хотя в последнем случае осадки будут более заметными.

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Пятнистый дождь — это атмосферное явление, при котором капли дождя имеют разные размеры или форму, что приводит к неравномерному распределению воды на поверхности. В результате образуются пятна или полосы различной интенсивности осадков.

Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Погода#Ростов#Дождь
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