Мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Горожане рассказали, что происшествие случилось на улице Доменской. Здесь грузовой автомобиль колесом провалился в глубокую яму.
Водителю не удалось самостоятельно вытащить застрявший транспорт. При этом оказался частично перекрыт проезд на этом участке.
Пользователи в комментариях написали, что просто так достать из ямы автомобиль не получится. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Добавим, что в регионе это не первый подобный случай за последнее время. До этого мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону.
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