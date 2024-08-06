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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге

Мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге

6 августа 2024, 16:06
Фото: Таганрогское ДПС — ВК
В Таганроге во вторник, 6 августа, под землю провалился мусоровоз, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Таганрогское ДПС».

Горожане рассказали, что происшествие случилось на улице Доменской. Здесь грузовой автомобиль колесом провалился в глубокую яму.

Водителю не удалось самостоятельно вытащить застрявший транспорт. При этом оказался частично перекрыт проезд на этом участке.

Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону
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Пользователи в комментариях написали, что просто так достать из ямы автомобиль не получится. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Добавим, что в регионе это не первый подобный случай за последнее время. До этого мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Таганрог#Мусоровоз#Происшествия
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