Названы декоративные кустарники и деревья, неподходящие для домашнего участка

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Несмотря на то, что ряд растений выглядит эффектно, их не стоит приобретать. Некоторые деревья и кустарники только вызовут дополнительные проблемы и погубят другие саженцы. Например, к такому разряду растений относится клен ясенелистный. Это крупное дерево, которое отнимет много влаги и питания в почве, к тому же будет бесконтрольно расти, вытесняя другие растения.
Еще одним привлекательным вредителем оказался барбарис. К сожалению, этот пушистый кустарник подвержен такому заболеванию, как мучнистая роса, а также считается промежуточным хозяином ржавчины зерновых растений. Помимо этого растение обожают грызуны. Все это может подвергнуть другие зеленые насаждения серьезной опасности.
Также проблемы могут доставить тис ягодный, облепиха и сумах. Первый имеет ядовитые плоды, а второму для плодоношения необходимы «мужское» и «женское» дерево. В свою очередь «мужское» растение может бесконтрольно расти и размножаться. А третий кустарник имеет мощную корневую систему, которая заполонит весь участок и от нее будет трудно избавиться.
Ранее поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча.