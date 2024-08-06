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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Названы декоративные кустарники и деревья, неподходящие для домашнего участка

Названы декоративные кустарники и деревья, неподходящие для домашнего участка

6 августа 2024, 13:23
Фото: Unsplash
Названы декоративные кустарники и деревья, неподходящие для домашнего участка
Красиво — не значит полезно. Специалисты рассказали, какие пять декоративных деревьев и кустарников не стоит сажать на участке своего загородного дома, сообщает Newia.Ru.

Несмотря на то, что ряд растений выглядит эффектно, их не стоит приобретать. Некоторые деревья и кустарники только вызовут дополнительные проблемы и погубят другие саженцы. Например, к такому разряду растений относится клен ясенелистный. Это крупное дерево, которое отнимет много влаги и питания в почве, к тому же будет бесконтрольно расти, вытесняя другие растения.

Еще одним привлекательным вредителем оказался барбарис. К сожалению, этот пушистый кустарник подвержен такому заболеванию, как мучнистая роса, а также считается промежуточным хозяином ржавчины зерновых растений. Помимо этого растение обожают грызуны. Все это может подвергнуть другие зеленые насаждения серьезной опасности.

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проблемы может доставить облепиха
Фото: Pxhere

Также проблемы могут доставить тис ягодный, облепиха и сумах. Первый имеет ядовитые плоды, а второму для плодоношения необходимы «мужское» и «женское» дерево. В свою очередь «мужское» растение может бесконтрольно расти и размножаться. А третий кустарник имеет мощную корневую систему, которая заполонит весь участок и от нее будет трудно избавиться.

Ранее поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Деревья#Сад и огород#Растения#Посевы#Аграрии#Почва#Садоводство
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