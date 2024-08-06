Названы декоративные кустарники и деревья, неподходящие для домашнего участка

Несмотря на то, что ряд растений выглядит эффектно, их не стоит приобретать. Некоторые деревья и кустарники только вызовут дополнительные проблемы и погубят другие саженцы. Например, к такому разряду растений относится клен ясенелистный. Это крупное дерево, которое отнимет много влаги и питания в почве, к тому же будет бесконтрольно расти, вытесняя другие растения.