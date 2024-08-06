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Новый автобусный маршрут появился из Ростова-на-Дону

Новый автобусный маршрут появился из Ростова-на-Дону

6 августа 2024, 17:36
Фото: 1MI
Из Ростова-на-Дону появился автобусный маршрут до села Бараники, пишут «Автовокзалы Ростовской области» в соцсети «Вконтакте».

Маршрут открыли со вторника, 6 августа. Автобус отправляется с Пригородного автовокзала в 15 часов.

Транспорт едет через Главный автовокзал и отправляется с него в 15.30. Также предусмотрены такие остановки, как Веселый, Малый Лог, Красный Маныч, Позднеевка, Красный Кут, Прогресс, Усьман, Каракашев, Междупольный, Красное знамя, Казачий, Красный Октябрь.

Стало известно, где появятся специальные полосы для автобусов в Ростове
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Отмечается, что в пункт назначения транспорт прибывает в 18.30.

Ранее в городе определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов.

До этого стало известно, где сделают спецполосы для автобусов в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Автовокзалы Ростовской области#Автобусный маршрут#Бараники
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