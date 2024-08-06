Новый автобусный маршрут появился из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Маршрут открыли со вторника, 6 августа. Автобус отправляется с Пригородного автовокзала в 15 часов.
Транспорт едет через Главный автовокзал и отправляется с него в 15.30. Также предусмотрены такие остановки, как Веселый, Малый Лог, Красный Маныч, Позднеевка, Красный Кут, Прогресс, Усьман, Каракашев, Междупольный, Красное знамя, Казачий, Красный Октябрь.
Отмечается, что в пункт назначения транспорт прибывает в 18.30.
Ранее в городе определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов.
До этого стало известно, где сделают спецполосы для автобусов в донской столице.
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