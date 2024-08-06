Общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове

Собеседник подчеркивает, что многие ростовчане возмущены тем, когда после 22.00 мск с улицы в домах слышен рев моторов — и мотоциклов, и легковых автомобилей. Такие звуки мешают людям полноценно отдыхать в вечерние и ночные часы, могут негативно сказываться на здоровье.