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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове

Общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове

6 августа 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове

Владельцев шумных мотоциклов и машин будут массово штрафовать в Ростове

Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, как реализовать выявление и наказание водителей за шумные мотоциклы и автомобили в Ростове.

Напомним, что в Санкт-Петербурге введена административная ответственность за автомобили и мотоциклы с измененным техническим состоянием. Поводом для этого стал резко увеличивающийся рев их работающих двигателей, который мешает отдыхать горожанам. Такая мера впервые реализована в России.

«Это — необходимость, которую следует взять на вооружение и Ростовской области. У нас владельцы автомобилей с измененными техническими характеристиками нередко используют рев двигателя в ночное время. И, судя по жалобам, больше всего от этого страдают жители домов на проспекте Нагибина», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник подчеркивает, что многие ростовчане возмущены тем, когда после 22.00 мск с улицы в домах слышен рев моторов — и мотоциклов, и легковых автомобилей. Такие звуки мешают людям полноценно отдыхать в вечерние и ночные часы, могут негативно сказываться на здоровье.

«И это помимо того, что многие сталкиваются еще и с шумными соседями, с которыми тоже не всегда получается решить вопрос о соблюдении тишины», — уточняет эксперт.
«многие сталкиваются еще и с шумными соседями»«многие сталкиваются еще и с шумными соседями»
«многие сталкиваются еще и с шумными соседями»
Фото: Unsplash
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Спикер уверен, что выявлять и наказывать водителей с шумными автомобилями и мотоциклами в Ростове, совсем не сложно.

«Для этого на центральных улицах необходимо установить определенные датчики уровня шума и камеры, которые будут фиксировать, откуда идет запредельный звук, кто нарушитель. А потом уже привлекать этих людей к ответственности», — резюмирует общественник.

Ранее RostovGazeta выясняла, что делать ростовчанам, если соседи шумят по ночам.

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