Общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Напомним, что в Санкт-Петербурге введена административная ответственность за автомобили и мотоциклы с измененным техническим состоянием. Поводом для этого стал резко увеличивающийся рев их работающих двигателей, который мешает отдыхать горожанам. Такая мера впервые реализована в России.
«Это — необходимость, которую следует взять на вооружение и Ростовской области. У нас владельцы автомобилей с измененными техническими характеристиками нередко используют рев двигателя в ночное время. И, судя по жалобам, больше всего от этого страдают жители домов на проспекте Нагибина», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник подчеркивает, что многие ростовчане возмущены тем, когда после 22.00 мск с улицы в домах слышен рев моторов — и мотоциклов, и легковых автомобилей. Такие звуки мешают людям полноценно отдыхать в вечерние и ночные часы, могут негативно сказываться на здоровье.
«И это помимо того, что многие сталкиваются еще и с шумными соседями, с которыми тоже не всегда получается решить вопрос о соблюдении тишины», — уточняет эксперт.
Спикер уверен, что выявлять и наказывать водителей с шумными автомобилями и мотоциклами в Ростове, совсем не сложно.
«Для этого на центральных улицах необходимо установить определенные датчики уровня шума и камеры, которые будут фиксировать, откуда идет запредельный звук, кто нарушитель. А потом уже привлекать этих людей к ответственности», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta выясняла, что делать ростовчанам, если соседи шумят по ночам.