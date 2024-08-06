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Появилось видео с места аварии с пьяным сотрудником ДПС в Ростове-на-Дону

Появилось видео ДТП с пострадавшими в Ростове, спровоцированное инспектором ДПС

6 августа 2024, 10:36
Фото: Для иллюстрации / 1MI
Появилось видео с места аварии с пьяным сотрудником ДПС в Ростове-на-Дону
В конце июля в Ростове-на-Дону сотрудник полиции спровоцировал аварию, в которой пострадали два человека, сообщает региональный СУ СКР.

Ночью 31 июля в Ростове-на-Дону произошла авария. Инспектор ДПС вне рабочее время двигался по городу на автомобиле Audi и в районе дома №71 по улице Малиновского на светофоре врезался в автомобиль марки Lada Granta. Отечественную легковушку перекинуло через всю дорогу на иномарку Mercedes-Benz V250, которая стояла в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира машины Lada — молодые люди 20 и 22 лет. Их забрали в больницу.

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Видео: ТГ канал don_mash

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель Audi отказался. В настоящее время он уволен из органов МВД.

До этого Следственный комитет подробнее рассказал об увольнении сотрудника МВД, который устроил ДТП в Ростове-на-Дону.

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