Появилось видео ДТП с пострадавшими в Ростове, спровоцированное инспектором ДПС

Ночью 31 июля в Ростове-на-Дону произошла авария. Инспектор ДПС вне рабочее время двигался по городу на автомобиле Audi и в районе дома №71 по улице Малиновского на светофоре врезался в автомобиль марки Lada Granta. Отечественную легковушку перекинуло через всю дорогу на иномарку Mercedes-Benz V250, которая стояла в попутном направлении.