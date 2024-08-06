Прокуратура заставила снести многоквартирный дом в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Городское надзорное ведомство провело проверку и установило, что власти длительное время не принимали меры к сносу дома. Речь идет о многоквартирном здании на улице Герцена, которое ранее признали аварийным.
В результате от властей потребовали устранить недочеты. После этого аварийное здание снесли.
До этого появилась информация, что в Ростове-на-Дону снесут старинный дом на Станиславского.
Ранее построенный до революции Дом сестер милосердия снесли в Ростове.
Читайте также о том, как исторический дом, построенный в XIX веке, снесли в Ростове в районе Нахичевани.