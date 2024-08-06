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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:47

Прокуратура заставила снести многоквартирный дом в Ростовской области

Прокуратура заставила снести многоквартирный дом в Ростовской области

6 августа 2024, 16:45
Фото: 1MI
В Новочеркасске снесли здание, которое считалось аварийным, сообщили в региональной прокуратуре.

Городское надзорное ведомство провело проверку и установило, что власти длительное время не принимали меры к сносу дома. Речь идет о многоквартирном здании на улице Герцена, которое ранее признали аварийным.

В результате от властей потребовали устранить недочеты. После этого аварийное здание снесли.

В Ростове снесли столетний дом турецкого подданного
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До этого появилась информация, что в Ростове-на-Дону снесут старинный дом на Станиславского.

Ранее построенный до революции Дом сестер милосердия снесли в Ростове.

Читайте также о том, как исторический дом, построенный в XIX веке, снесли в Ростове в районе Нахичевани.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Новочеркасск
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