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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Редкое заболевание нашли у ростовчанина, который пожаловался на температуру

Редкое заболевание нашли у ростовчанина, который пожаловался на температуру

6 августа 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Редкое заболевание нашли у ростовчанина, который пожаловался на температуру
В Ростове-на-Дону диагностировали редкое заболевание у пациента, который жаловался на повышенную температуру, сообщили в региональном Минздраве.

В поликлинику №9 обратился 34-летний мужчина, у которого в течение четырех месяцев была повышенная температура. Она периодически поднималась до 39 градусов, а самостоятельное лечение результатов не давало.

Теперь при осмотре у мужчины заметили увеличение лимфатических узлов. Насторожили и результаты анализа крови.

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Пациента направили на биопсию лимфатических узловПациента направили на биопсию лимфатических узлов
Пациента направили на биопсию лимфатических узлов
Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области

Пациента направили на биопсию лимфатических узлов, после чего ему поставили диагноз: лимфома Ходжкина. Ее обнаруживают менее чем в 1% случаев рака.

Медики выявили редкое заболевание на ранней стадии, в данный момент мужчина проходит курс лечения.

Ранее на Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Минздрав#Происшествия#Поликлиника №9
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