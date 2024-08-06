Редкое заболевание нашли у ростовчанина, который пожаловался на температуру

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В поликлинику №9 обратился 34-летний мужчина, у которого в течение четырех месяцев была повышенная температура. Она периодически поднималась до 39 градусов, а самостоятельное лечение результатов не давало.
Теперь при осмотре у мужчины заметили увеличение лимфатических узлов. Насторожили и результаты анализа крови.
Пациента направили на биопсию лимфатических узлов, после чего ему поставили диагноз: лимфома Ходжкина. Ее обнаруживают менее чем в 1% случаев рака.
Медики выявили редкое заболевание на ранней стадии, в данный момент мужчина проходит курс лечения.
Ранее на Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом.