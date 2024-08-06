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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Ростов накроют пятнистые дожди, а пьяный полицейский отправил в больницу двух человек

Ростов накроют пятнистые дожди, а полицейский отправил в больницу двоих человек

6 августа 2024, 18:05
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов накроют пятнистые дожди, а пьяный полицейский отправил в больницу двух человек
В Ростовской области ожидаются пятнистые дожди, затопило рынок во время ливня и началась проверка из-за аварии с бывшим полицейским, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Пятнистые дожди

В южной части России, включая Ростовскую область, на этой неделе ожидаются пятнистые дожди, сделал прогноз научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил РИА «Новости», что дожди ожидаются достаточно сильными. Похожие метеорологические условия будут и на северо-западе страны.

На юге России температура окажется в пределах нормы — от +29 до +33 градусов.

Добавим, что пятнистый дождь представляет собой метеорологическое явление, когда капли отличаются по размеру или форме. Это создает неравномерное покрытие поверхности водой.

Затопило рынок

В Ростове-на-Дону в результате начавшегося дождя была затоплена территория рынка «Темерник».

Во вторник, 6 августа, в дневное время начался ливень, который подтопил несколько улиц. Вода дошла и до территории рынка.

«Река „Темерник“ оказалась на самом рынке. Продавцы пытаются спасти свои товары», — отметил один из очевидцев. Он разместил видео с потоками воды, заполнившими торговые ряды.

В Ростове-на-Дону в результате начавшегося дождя была затоплена территория рынка.В Ростове-на-Дону в результате начавшегося дождя была затоплена территория рынка.
В Ростове-на-Дону в результате начавшегося дождя была затоплена территория рынка.
Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Стоит отметить, что значительные подтопления наблюдаются и на проспекте Королева. Автомобили здесь практически плавают, а некоторые из них столкнулись с проблемой гидроудара.

Также сильные потоки воды образовались на улице Армянской, где на проезжую часть выбросило камни и землю.

ДТП с полицейским

В Ростове-на-Дону следствие начало проверку после ДТП с участием полицейского.

В конце июля сотрудник ДПС управлял автомобилем Audi на улице Малиновского. Он не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с машиной LADA Granta, которая остановилась на красный свет светофора.

Появилось видео ДТП с пострадавшими в Ростове, спровоцированное инспектором ДПС
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В конце июля сотрудник ДПС управлял автомобилем Audi на улице Малиновского.В конце июля сотрудник ДПС управлял автомобилем Audi на улице Малиновского.
В конце июля сотрудник ДПС управлял автомобилем Audi на улице Малиновского.
Фото: ТГ канал don_mash


В результате ДТП пострадали двое пассажиров LADA и были госпитализированы. Водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования, а позже его уволили из МВД.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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