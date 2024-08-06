Ростов накроют пятнистые дожди, а полицейский отправил в больницу двоих человек

В Ростове-на-Дону следствие начало проверку после ДТП с участием полицейского.



В конце июля сотрудник ДПС управлял автомобилем Audi на улице Малиновского. Он не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с машиной LADA Granta, которая остановилась на красный свет светофора.