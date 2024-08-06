Ростов накроют пятнистые дожди, а полицейский отправил в больницу двоих человек

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В южной части России, включая Ростовскую область, на этой неделе ожидаются пятнистые дожди, сделал прогноз научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он сообщил РИА «Новости», что дожди ожидаются достаточно сильными. Похожие метеорологические условия будут и на северо-западе страны.
На юге России температура окажется в пределах нормы — от +29 до +33 градусов.
Добавим, что пятнистый дождь представляет собой метеорологическое явление, когда капли отличаются по размеру или форме. Это создает неравномерное покрытие поверхности водой.
В Ростове-на-Дону в результате начавшегося дождя была затоплена территория рынка «Темерник».
Во вторник, 6 августа, в дневное время начался ливень, который подтопил несколько улиц. Вода дошла и до территории рынка.
«Река „Темерник“ оказалась на самом рынке. Продавцы пытаются спасти свои товары», — отметил один из очевидцев. Он разместил видео с потоками воды, заполнившими торговые ряды.
Стоит отметить, что значительные подтопления наблюдаются и на проспекте Королева. Автомобили здесь практически плавают, а некоторые из них столкнулись с проблемой гидроудара.
Также сильные потоки воды образовались на улице Армянской, где на проезжую часть выбросило камни и землю.
В Ростове-на-Дону следствие начало проверку после ДТП с участием полицейского.
В конце июля сотрудник ДПС управлял автомобилем Audi на улице Малиновского. Он не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с машиной LADA Granta, которая остановилась на красный свет светофора.
В результате ДТП пострадали двое пассажиров LADA и были госпитализированы. Водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования, а позже его уволили из МВД.