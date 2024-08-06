Рынок затопило в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Напомним, что днем во вторник, 6 августа, начался дождь, из-за которого подтопило несколько улиц. Теперь вода добралась до рынка.
«Река Темерник перебралась на сам рынок. Продавцы спасают свой товар», — написал автор. Он показал на видео потоки воды в торговых рядах.
Добавим, что сильно подтопило также территорию на проспекте Королева. Здесь машины практически плывут, а некоторые получили гидроудар.
Кроме того, мощные потоки воды сейчас на улице Армянской, на дорогу выбросило камни и грунт.
Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.