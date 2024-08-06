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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Рынок затопило в Ростове-на-Дону

Рынок затопило в Ростове-на-Дону

6 августа 2024, 11:38
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Рынок затопило в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося дождя затопило территорию рынка, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Напомним, что днем во вторник, 6 августа, начался дождь, из-за которого подтопило несколько улиц. Теперь вода добралась до рынка.

«Река Темерник перебралась на сам рынок. Продавцы спасают свой товар», — написал автор. Он показал на видео потоки воды в торговых рядах.

Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града
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Рынок затопило в Ростове-на-Дону
Видео: t.me/etorostov

Добавим, что сильно подтопило также территорию на проспекте Королева. Здесь машины практически плывут, а некоторые получили гидроудар.

Кроме того, мощные потоки воды сейчас на улице Армянской, на дорогу выбросило камни и грунт.

Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Дождь#Происшествия#Наводнение
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