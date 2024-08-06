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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Следком проверит серьезное ДТП с пьяным полицейскими в Ростове-на-Дону

Следком проверит серьезное ДТП с пьяным полицейским в Ростове-на-Дону

6 августа 2024, 13:24
Фото: 1MI
Следком проверит серьезное ДТП с пьяным полицейскими в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону началась проверка после аварии, участником которой стал полицейский, сообщили в региональном УСКР.

В конце июля полицейский сел за руль Audi и поехал по улице Малиновского в Ростове. Он не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль «Лада», водитель которой остановился на красный свет.

В больницу с травмами доставили двух пассажиров отечественного автомобиля. Водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование, а позже его уволили из МВД.

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Теперь по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в региональном УМВД сообщили, что правоохранитель был пьяным во время аварии. Им оказался сотрудник ДПС.

До этого в Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Происшествия
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