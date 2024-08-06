Следком проверит серьезное ДТП с пьяным полицейским в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В конце июля полицейский сел за руль Audi и поехал по улице Малиновского в Ростове. Он не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль «Лада», водитель которой остановился на красный свет.
В больницу с травмами доставили двух пассажиров отечественного автомобиля. Водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование, а позже его уволили из МВД.
Теперь по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в региональном УМВД сообщили, что правоохранитель был пьяным во время аварии. Им оказался сотрудник ДПС.
До этого в Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой.