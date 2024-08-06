Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Во вторник и среду в городе пройдут дожди, температура окажется на уровне +27 градусов. Осадки продолжатся в ночь на четверг и прекратятся утром.
Днем будет солнечная погода, а температура достигнет +29 градусов. Может усилиться ветер.
С пятницы, 9 августа, станет еще жарче — температура достигнет +30 градусов. К концу недели она поднимется до отметки в +31 градус.
Ночью же ожидается перепад температуры до +18 градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону ураганом повалило свыше 20 деревьев.
До этого сильный ветер повалил десятки растений, а ливень затопил дороги в донской столице.