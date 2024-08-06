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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара с 9 августа

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

6 августа 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney

В Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара с 9 августа

В Ростове-на-Дону на этой неделе поднимется температура воздуха, термометры покажут более 30 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник и среду в городе пройдут дожди, температура окажется на уровне +27 градусов. Осадки продолжатся в ночь на четверг и прекратятся утром.

Днем будет солнечная погода, а температура достигнет +29 градусов. Может усилиться ветер.

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С пятницы, 9 августа, станет еще жарче — температура достигнет +30 градусов. К концу недели она поднимется до отметки в +31 градус.

Ночью же ожидается перепад температуры до +18 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону ураганом повалило свыше 20 деревьев.

До этого сильный ветер повалил десятки растений, а ливень затопил дороги в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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