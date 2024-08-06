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Три новые школы откроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября

Три новые школы откроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября

6 августа 2024, 15:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 1 сентября откроют три новые школы, рассчитанные на 3,7 тысячи воспитанников, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Образовательные учреждения находятся в микрорайоне «Платовский» и районе Левенцовский. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию два детских сада.

Тему подготовки к новому учебному году подняли на совещании. В данный момент на 24 объектах проводятся ремонтные работ и благоустройство.

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Все 319 учебных заведений получили паспорта, подтверждающие их готовность к отопительному сезону. Это означает полное выполнение требований.

Ранее ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки.

До этого появилась информация, что на сборы ребенка в школу в Ростове нужно минимум 50 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Образование#Школы
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