Три новые школы откроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Образовательные учреждения находятся в микрорайоне «Платовский» и районе Левенцовский. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию два детских сада.
Тему подготовки к новому учебному году подняли на совещании. В данный момент на 24 объектах проводятся ремонтные работ и благоустройство.
Все 319 учебных заведений получили паспорта, подтверждающие их готовность к отопительному сезону. Это означает полное выполнение требований.
Ранее ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки.
До этого появилась информация, что на сборы ребенка в школу в Ростове нужно минимум 50 тысяч рублей.