В Батайске автомобиль сбил 8-летнего ребенка прямо во дворе

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Вечером 5 августа в Батайске произошла авария. 27-летний водитель двигался по территории двора многоэтажного дома по адресу улица Кирова, 26. В это время из-за других припаркованный машин внезапно выбежал 8-летний ребенок. Авто не успело затормозить и сбило малыша.
Школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ростовской области автомобиль сбил школьника, который ехал по дороге на мотоцикле. Водитель нарушил правила дорожного движения, что и привело к инциденту.
До этого машина загорелась во время заправки под Ростовом-на-Дону.