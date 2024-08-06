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В Ростовской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка во дворе

В Батайске автомобиль сбил 8-летнего ребенка прямо во дворе

6 августа 2024, 06:39
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка во дворе
В Ростовской области легкового автомобиля сшиб маленького мальчика во дворе жилого дома, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 5 августа в Батайске произошла авария. 27-летний водитель двигался по территории двора многоэтажного дома по адресу улица Кирова, 26. В это время из-за других припаркованный машин внезапно выбежал 8-летний ребенок. Авто не успело затормозить и сбило малыша.

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Школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области автомобиль сбил школьника, который ехал по дороге на мотоцикле. Водитель нарушил правила дорожного движения, что и привело к инциденту.

До этого машина загорелась во время заправки под Ростовом-на-Дону.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Дети#ДТП#Батайск#Транспорт#Авария#Автомобили#Двор#Легковой автомобиль#Пострадавший ребенок#Происшествия
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