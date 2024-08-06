В Батайске автомобиль сбил 8-летнего ребенка прямо во дворе

Вечером 5 августа в Батайске произошла авария. 27-летний водитель двигался по территории двора многоэтажного дома по адресу улица Кирова, 26. В это время из-за других припаркованный машин внезапно выбежал 8-летний ребенок. Авто не успело затормозить и сбило малыша.