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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Ростове-на-Дону ливень сильно затопил общественный транспорт

В Ростове-на-Дону ливень затопил автобус

6 августа 2024, 12:04
Фото: Для иллюстрации / rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону ливень сильно затопил общественный транспорт
В Ростове-на-Дону идет дождь стеной. Топит не только улицы, но и автобусы. Вода уже поднялась выше уровня пола, сообщает телеграмм-канал «Ростов сити News».

6 августа на донскую столицу обрушился мощный ливень. Не обошлось без подтоплений. Жители Ростова-на-Дону жалуются на затопленный общественный транспорт. В автобусе, который курсирует по маршруту №96, вода поднялась выше уровня пола. Люди не могут выйти на остановку, не намочив ноги.

Тем временем ростовчане делятся тем, что осадки выпали далеко не во всех районах: «Ого. А где это такой дождь? На Ленина сухо, но пасмурно».

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В Ростове-на-Дону ливень сильно затопил общественный транспорт
Видео: t.me/rostovcitynews

«На Сельмаше тоже только грохочет», — пишет пользователь.

«В центре нет дождя. Пока только гремит», — информирует подписчица.

«На Штахановского ужас что творится», — жалуется ростовчанка.

Ранее спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях и граде, которые накроют регион 6 августа.

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