В Ростове-на-Дону ливень затопил автобус

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
6 августа на донскую столицу обрушился мощный ливень. Не обошлось без подтоплений. Жители Ростова-на-Дону жалуются на затопленный общественный транспорт. В автобусе, который курсирует по маршруту №96, вода поднялась выше уровня пола. Люди не могут выйти на остановку, не намочив ноги.
Тем временем ростовчане делятся тем, что осадки выпали далеко не во всех районах: «Ого. А где это такой дождь? На Ленина сухо, но пасмурно».
«На Сельмаше тоже только грохочет», — пишет пользователь.
«В центре нет дождя. Пока только гремит», — информирует подписчица.
«На Штахановского ужас что творится», — жалуется ростовчанка.
Ранее спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях и граде, которые накроют регион 6 августа.