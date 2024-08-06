rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Ростове-на-Дону назначили врио начальника СИЗО-1 после захвата заложников

В Ростове-на-Дону назначили врио начальника СИЗО-1 после захвата заложников

6 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону временно исполняющим обязанности СИЗО-1 стал Джамал Набиев, сообщили в региональном УФСИН.

Ранее Life.ru писал, что до этого на этом посту находился Роман Заболотнев, которого уволили после ситуации с захватом заложников. Говорится, что он стал фигурантом уголовного дела.

Но официальной информации об уголовном преследовании не поступало.

Уголовное дело завели на врио начальника ростовского СИЗО-1 после захвата заложников
Узнать подробнее

Напомним, что 16 июня заключенные выбрались из своих камер, после чего на территории они напали на сотрудников. Двоих потерпевших взяли в заложники.

Тогда силовики в ходе операции по освобождению людей ликвидировали пятерых нападавших.

Стало известно, что сотрудников удалось спасти.

Читайте также о том, как огласили приговор захватчику заложников в СИЗО.

Читайте также:
Уголовное дело завели на врио начальника ростовского СИЗО-1 после захвата заложниковСуд приговорил к 23 годам колонии захватчика заложников в СИЗО в РостовеПосле захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области пропадают люди, а власти считают убытки от атаки беспилотников
Вчера, 15:28
Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки
Вчера, 14:00
Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области
Вчера, 18:41
«Союзмультфильм» массово собирает дань с ростовского бизнеса из-за Чебурашки
Вчера, 18:17
Тысяча машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым
Вчера, 17:53
Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн
Вчера, 17:00