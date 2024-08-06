В Ростове-на-Дону назначили врио начальника СИЗО-1 после захвата заложников

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Ранее Life.ru писал, что до этого на этом посту находился Роман Заболотнев, которого уволили после ситуации с захватом заложников. Говорится, что он стал фигурантом уголовного дела.
Но официальной информации об уголовном преследовании не поступало.
Напомним, что 16 июня заключенные выбрались из своих камер, после чего на территории они напали на сотрудников. Двоих потерпевших взяли в заложники.
Тогда силовики в ходе операции по освобождению людей ликвидировали пятерых нападавших.
Стало известно, что сотрудников удалось спасти.
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