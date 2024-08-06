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В Ростове-на-Дону пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими

В Ростове-на-Дону пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими

6 августа 2024, 09:11
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове-на-Дону пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими
В Ростове-на-Дону произошла автомобильная авария, участником которой стал сотрудник ГИБДД, находившийся в нетрезвом состоянии, информацию подтвердили в областном ГУ МВД России.

ДТП произошло 31 июля в Ростове-на-Дону на улице Малиновского. По информации регионального Следком, сотрудник полиции вне рабочее время за рулем Audi не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем LADA. От удара отечественный автомобиль отбросило на впереди Mercedes-Benz.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров LADA получили травмы и были доставлены в больницу.

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Видео: ТГ don_mash

Известно, что пострадавшие — молодые люди 20 и 22 лет. Сотрудник ДПС, находившийся за рулем Audi, отказался от медосвидетельствования, на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КРФ об АП.

«В настоящее время по результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в региональном ГУ МВД России.

Ранее в Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой.

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