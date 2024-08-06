В Ростове-на-Дону пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
ДТП произошло 31 июля в Ростове-на-Дону на улице Малиновского. По информации регионального Следком, сотрудник полиции вне рабочее время за рулем Audi не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем LADA. От удара отечественный автомобиль отбросило на впереди Mercedes-Benz.
В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров LADA получили травмы и были доставлены в больницу.
Известно, что пострадавшие — молодые люди 20 и 22 лет. Сотрудник ДПС, находившийся за рулем Audi, отказался от медосвидетельствования, на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КРФ об АП.
«В настоящее время по результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в региональном ГУ МВД России.
Ранее в Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой.