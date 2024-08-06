В Ростове-на-Дону пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими

ДТП произошло 31 июля в Ростове-на-Дону на улице Малиновского. По информации регионального Следком, сотрудник полиции вне рабочее время за рулем Audi не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем LADA. От удара отечественный автомобиль отбросило на впереди Mercedes-Benz.