В Ростове-на-Дону уволили инспектора ДПС за ДТП с пострадавшими

В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции. Авария произошла 31 июля по адресу улица Малиновского, 71. По дороге на Audi двигался 46-летний инспектор ДПС. Водитель не рассчитал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим на светофоре отечественным автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился 25-летний водитель. От сильного удара машину отбросило на иномарку Mercedes-Benz V250 под управлением 48-летнего ростовчанина.