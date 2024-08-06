В Ростове-на-Дону уволили инспектора ДПС за ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции. Авария произошла 31 июля по адресу улица Малиновского, 71. По дороге на Audi двигался 46-летний инспектор ДПС. Водитель не рассчитал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим на светофоре отечественным автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился 25-летний водитель. От сильного удара машину отбросило на иномарку Mercedes-Benz V250 под управлением 48-летнего ростовчанина.
В аварии пострадали два пассажира Lada Granta 20 и 22 лет, которых госпитализировали с места ДТП.
Инспектор ДПС отказался от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в организме. В данный момент он уволен из органов МВД. Все детали случившегося будут установлены в ходе проверки. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.
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