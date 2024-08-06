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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Ростовской области священники начнут тушить пожары

В Ростовской области священники начнут тушить пожары

6 августа 2024, 13:13
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области священники начнут тушить пожары
В Ростовской области священнослужители прошли обучение и теперь могут тушить пожары. Также батюшки записались в добровольческий отряд пожарных, сообщает интернет-издание «К вашим услугам».

В Шахтах Ростовской области батюшки прошли обучение в местном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Кроме того, с ними работали сотрудники третьего пожарно-спасательного отряда МЧС. Начинающим огнеборцам показали видеоуроки по тушению природных возгораний, зачитали лекцию о пожаротушении и отправили на практику. Священнослужители ликвидировали номинальный пожар из брандспойта.

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В Шахтах Ростовской области батюшки прошли обучение в местном отделении Всероссийского добровольного пожарного обществаВ Шахтах Ростовской области батюшки прошли обучение в местном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества
В Шахтах Ростовской области батюшки прошли обучение в местном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества
Фото: 61.mchs.gov.ru

Из тех, кто прошел обучение, создадут дружину, которая будет помогать профессиональным спасателям.

Ранее сообщалось, сто около суток тушили крупный пожар в Азове. Спасатели пытались ликвидировать огонь на территории в пять тысяч квадратных метров.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Пожар#Шахты#Лесные пожары#Ландшафтные пожары#Огонь#Священник#Церковь#МЧС России#Возгорание#Дополнительное обучение
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