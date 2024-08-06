В Ростовской области священники начнут тушить пожары

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Шахтах Ростовской области батюшки прошли обучение в местном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Кроме того, с ними работали сотрудники третьего пожарно-спасательного отряда МЧС. Начинающим огнеборцам показали видеоуроки по тушению природных возгораний, зачитали лекцию о пожаротушении и отправили на практику. Священнослужители ликвидировали номинальный пожар из брандспойта.
Из тех, кто прошел обучение, создадут дружину, которая будет помогать профессиональным спасателям.
Ранее сообщалось, сто около суток тушили крупный пожар в Азове. Спасатели пытались ликвидировать огонь на территории в пять тысяч квадратных метров.