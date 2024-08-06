В Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой

Вечером 5 августа в Таганроге произошло ДТП. 56-летний водитель Chevrolet Niva совершал поворот на регулируемом перекрестке в районе дома 69 по переулку 7-й

Новый. Для совершения маневра он должен был уступить путь другому автомобилю, однако он этого не сделал. Легковушка влетела в гибридную машину Toyota Aqua под управлением 22-летнего дончанина. От мощного удара авто откинуло на металлическую ограду.