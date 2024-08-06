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В Ростовской области четыре человека пострадали в автомобильной аварии

В Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой

6 августа 2024, 08:13
Фото: Тая Донецкая/ВК группа «Таганрогское ДПС»
В Ростовской области четыре человека пострадали в автомобильной аварии
В Ростовской области два водителя и два пассажира пострадали в ДТП. От сильного удара автомобиль откинуло на металлический забор, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 5 августа в Таганроге произошло ДТП. 56-летний водитель Chevrolet Niva совершал поворот на регулируемом перекрестке в районе дома 69 по переулку 7-й
Новый. Для совершения маневра он должен был уступить путь другому автомобилю, однако он этого не сделал. Легковушка влетела в гибридную машину Toyota Aqua под управлением 22-летнего дончанина. От мощного удара авто откинуло на металлическую ограду.

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В Ростовской области четыре человека пострадали в автомобильной аварии
Видео: Тая Донецкая/ВК группа «Таганрогское ДПС»

В аварии пострадало сразу 4 человека: оба водителя и два пассажира автомобилей. Врачи быстро приехали к месту происшествия и забрали раненных в больницу. Полиция также выясняет все детали ДТП.

Ранее на автодороге в донском регионе в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки погиб 72-летний водитель.

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