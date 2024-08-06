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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Водитель грузовика протаранил полицейский автомобиль в Ростовской области

Водитель грузовика протаранил полицейский автомобиль в Ростовской области

6 августа 2024, 15:18
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария с участием полицейской машины, сообщили водители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, авария произошла в районе Белой Калитвы. Говорится, что патрульный автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего машины вылетели в поле.

«Перед легкового автомобиля разворотило. Кто является виновником аварии, неизвестно», — написал автор.

Следком проверит ДТП с пострадавшими, которое устроил экс-полицейский в Ростове
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По информации УГИБДД, водитель «КамАЗа» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в патрульную машину Skoda Octavia. Она в это время стояла на обочине.

Ранения получили водитель и пассажир легкогово автомобиля.

Фото: Это Ростов — ВК

Ранее стало известно, что Следком проверит ДТП с пострадавшими, которое устроил экс-полицейский в Ростове.

До этого при столкновении двух иномарок на трассе в регионе пострадал велосипедист.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Грузовик#Происшествия
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