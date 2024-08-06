Водитель грузовика протаранил полицейский автомобиль в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По их словам, авария произошла в районе Белой Калитвы. Говорится, что патрульный автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего машины вылетели в поле.
«Перед легкового автомобиля разворотило. Кто является виновником аварии, неизвестно», — написал автор.
По информации УГИБДД, водитель «КамАЗа» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в патрульную машину Skoda Octavia. Она в это время стояла на обочине.
Ранения получили водитель и пассажир легкогово автомобиля.
Ранее стало известно, что Следком проверит ДТП с пострадавшими, которое устроил экс-полицейский в Ростове.
До этого при столкновении двух иномарок на трассе в регионе пострадал велосипедист.