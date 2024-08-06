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Posted Вчера, 09:16

Published Вчера, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Врач рассказала, как избежать эмоционального выгорения на работе

6 августа 2024, 09:16
Работа без отпуска может привести к эмоциональному истощению и стрессу. Однако, если заслуженный отдых ещё не скоро, а силы уже на исходе, нужно помочь своему организму восстановиться.

Врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт из поликлиники № 1 Минобрнауки России рекомендует следующие методы для восстановления сил. Так, организм отдыхает, когда происходит смена обстановки. Поэтому важно устраивать себе «курорт» вечером и в выходные дни.

Прогулки на свежем воздухе, экскурсии и общение с природой положительно влияют на настроение, иммунитет и физическое состояние. Врач советует записаться в бассейн. Плавание закаляет, укрепляет мышцы и снимает напряжение, пишет ИА RuNews24.ru.

Не стоит злоупотреблять саунами и банями, достаточно посещать их один раз в неделю. Контрастный душ и ванны с растительными добавками также полезны для организма.

Если отпуск ещё не скоро, можно записаться на медицинский массаж. Особенно он полезен для людей, работающих сидя. Массаж снимет мышечное напряжение, головную боль и боли в пояснице. Важно обратиться к специалисту.

«Для достижения хорошего лечебного эффекта необходимо пройти от 8 до 12–14 процедур. Их можно делать каждый день или через день. После завершения курса достаточно посещать массаж раз в неделю для поддержания результата», — говорит врач.

Также стоит избегать информационного перегруза. Стресс от избытка новостей негативно влияет на нервную систему. Важно правильно питаться, употреблять больше овощей и фруктов в тяжёлые рабочие дни.

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