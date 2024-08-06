Врач рассказала, как избежать эмоционального выгорения на работе

Posted Вчера, 09:16
Published Вчера, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт из поликлиники № 1 Минобрнауки России рекомендует следующие методы для восстановления сил. Так, организм отдыхает, когда происходит смена обстановки. Поэтому важно устраивать себе «курорт» вечером и в выходные дни.
Прогулки на свежем воздухе, экскурсии и общение с природой положительно влияют на настроение, иммунитет и физическое состояние. Врач советует записаться в бассейн. Плавание закаляет, укрепляет мышцы и снимает напряжение, пишет ИА RuNews24.ru.
Не стоит злоупотреблять саунами и банями, достаточно посещать их один раз в неделю. Контрастный душ и ванны с растительными добавками также полезны для организма.
Если отпуск ещё не скоро, можно записаться на медицинский массаж. Особенно он полезен для людей, работающих сидя. Массаж снимет мышечное напряжение, головную боль и боли в пояснице. Важно обратиться к специалисту.
«Для достижения хорошего лечебного эффекта необходимо пройти от 8 до 12–14 процедур. Их можно делать каждый день или через день. После завершения курса достаточно посещать массаж раз в неделю для поддержания результата», — говорит врач.
Также стоит избегать информационного перегруза. Стресс от избытка новостей негативно влияет на нервную систему. Важно правильно питаться, употреблять больше овощей и фруктов в тяжёлые рабочие дни.