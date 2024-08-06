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Жителя Ростовской области оштрафовали на 10 млн руб за коммерческий подкуп

Житель Ростовской области пытался подкупить конкурентов и сел на 5 лет

6 августа 2024, 10:22
Фото: Pxhere
Жителя Ростовской области оштрафовали на 10 млн руб за коммерческий подкуп
В Ростовской области вынесли приговор сотруднику организации за коммерческий подкуп в особо крупном размере, сообщает региональный УФСБ России.

Оперативникам удалось задержать сотрудника ООО «Меркурий» с поличным при передаче двух миллионов рулей в виде коммерческого подкупа. Представитель организации за счет выплаты денежных средств хотел устранить с рынка своего конкурента. Так как обе компании занимаются реализацией арестованного имущества, то преступнику было выгодно, чтобы соперники отказались от организации порученных территориальным Управлением торгов и передали ООО «Меркурий» все следующие заказы на продажу объектов.

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В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 204 УК РФ. Ленинский районный суд признал сотрудника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ростовчанин выплатит штраф в размере 10 миллионов рублей.

Отметим, что приговор пока что не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» начал массово судиться с ростовским бизнесом из-за Чебурашки.

До этого телеканал СТС отсудил 100 тысяч у бизнесмена из Ростова-на-Дону из использование образа Карамельки и Коржика.

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