Житель Ростовской области пытался подкупить конкурентов и сел на 5 лет

Оперативникам удалось задержать сотрудника ООО «Меркурий» с поличным при передаче двух миллионов рулей в виде коммерческого подкупа. Представитель организации за счет выплаты денежных средств хотел устранить с рынка своего конкурента. Так как обе компании занимаются реализацией арестованного имущества, то преступнику было выгодно, чтобы соперники отказались от организации порученных территориальным Управлением торгов и передали ООО «Меркурий» все следующие заказы на продажу объектов.