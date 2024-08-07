Апельсиновый сок способен помочь людям с повышенным уровнем холестерина

В научном эксперименте приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Через год наблюдений выяснилось, что у того 41% из них, который употреблял ежедневно по два стакана апельсинового сока, уровень холестерина оказался ниже, чем у второй группы, которая его вовсе не пила, пишет ИА RuNews24.ru.