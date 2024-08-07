rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 10:09

Published 7 августа, 10:09

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Апельсиновый сок способен помочь людям с повышенным уровнем холестерина

7 августа 2024, 10:09
Для достижения подобного эффекта достаточно даже небольшого объема напитка, при условии, что он принимается регулярно каждый день. Данные выводы ученые сделали в ходе эксперимента.

Еще в 2023 году в журнале Lipids in Health and Disease было опубликовано исследование, которое утверждает, что даже небольшие порции апельсинового сока помогают снизить уровень холестерина в крови.

В научном эксперименте приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Через год наблюдений выяснилось, что у того 41% из них, который употреблял ежедневно по два стакана апельсинового сока, уровень холестерина оказался ниже, чем у второй группы, которая его вовсе не пила, пишет ИА RuNews24.ru.

Еще за 10 лет до этого ученые доказали пользу свежего натурального апельсинового сока для кровеносной системы. Недавно ученые выяснили, что на эластичность артерий также положительно влияет регулярное употребление рыбьего жира.

Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа
Сегодня, 04:49
«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков
Сегодня, 08:08
Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год
Сегодня, 05:08
Уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове
Сегодня, 07:56
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа
Сегодня, 05:46
Стало известно, когда уйдет 30-градусная жара из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:29