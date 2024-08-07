Апельсиновый сок способен помочь людям с повышенным уровнем холестерина

Posted 7 августа, 10:09
Published 7 августа, 10:09
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Еще в 2023 году в журнале Lipids in Health and Disease было опубликовано исследование, которое утверждает, что даже небольшие порции апельсинового сока помогают снизить уровень холестерина в крови.
В научном эксперименте приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Через год наблюдений выяснилось, что у того 41% из них, который употреблял ежедневно по два стакана апельсинового сока, уровень холестерина оказался ниже, чем у второй группы, которая его вовсе не пила, пишет ИА RuNews24.ru.
Еще за 10 лет до этого ученые доказали пользу свежего натурального апельсинового сока для кровеносной системы. Недавно ученые выяснили, что на эластичность артерий также положительно влияет регулярное употребление рыбьего жира.