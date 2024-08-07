Преступников из Ростовской области посадят за изготовление фальшивых денег

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Ростовской области, а также еще в трех регионах страны, правоохранительными органами было изъято печатное оборудование для создания фальшивых денег номиналом в 1000, 5000 рублей и 100 долларов США. У преступников обнаружили большое количество поддельных купюр: 1408 банкнот по тысяче рублей и 803 банкноты по пять тысяч рублей. Общая сумма составила примерно 5,4 миллиона рублей. Кроме того, у злоумышленников нашли 206 листов А4 с имитацией защитных знаков для печати 824 купюр достоинством пять тысяч рублей на сумму около 4,1 миллиона рублей. У одного из членов ОПГ также забрали пистолет с патронами.
Верховный суд Дагестана признал их виновными по части 3 статьи 186 УК РФ. Первому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии особого режима и штраф 150 тысяч рублей, второму — семь лет особого режима и выплату 100 тысяч рублей, третьему — шесть лет строгого режима и штраф 100 тысяч рублей. Четвертому вынесли дополнительное наказание за хранение огнестрельного оружия — часть 1 статья 222 УК РФ. Ему назначили 11 лет колонии особого режима с выплатой 200 тысяч рублей.
Ранее житель Ростовской области пытался подкупить конкурентов и сел на пять лет.