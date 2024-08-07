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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:36

Бандитов из Ростовской области посадят за изготовление фальшивых денег

Преступников из Ростовской области посадят за изготовление фальшивых денег

7 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI
Бандитов из Ростовской области посадят за изготовление фальшивых денег
В Дагестане осудили дончан, которые являются членами межрегиональной этнической преступной группировки, за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

В Ростовской области, а также еще в трех регионах страны, правоохранительными органами было изъято печатное оборудование для создания фальшивых денег номиналом в 1000, 5000 рублей и 100 долларов США. У преступников обнаружили большое количество поддельных купюр: 1408 банкнот по тысяче рублей и 803 банкноты по пять тысяч рублей. Общая сумма составила примерно 5,4 миллиона рублей. Кроме того, у злоумышленников нашли 206 листов А4 с имитацией защитных знаков для печати 824 купюр достоинством пять тысяч рублей на сумму около 4,1 миллиона рублей. У одного из членов ОПГ также забрали пистолет с патронами.

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Верховный суд Дагестана признал их виновными по части 3 статьи 186 УК РФ. Первому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии особого режима и штраф 150 тысяч рублей, второму — семь лет особого режима и выплату 100 тысяч рублей, третьему — шесть лет строгого режима и штраф 100 тысяч рублей. Четвертому вынесли дополнительное наказание за хранение огнестрельного оружия — часть 1 статья 222 УК РФ. Ему назначили 11 лет колонии особого режима с выплатой 200 тысяч рублей.

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