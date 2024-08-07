Преступников из Ростовской области посадят за изготовление фальшивых денег

В Ростовской области, а также еще в трех регионах страны, правоохранительными органами было изъято печатное оборудование для создания фальшивых денег номиналом в 1000, 5000 рублей и 100 долларов США. У преступников обнаружили большое количество поддельных купюр: 1408 банкнот по тысяче рублей и 803 банкноты по пять тысяч рублей. Общая сумма составила примерно 5,4 миллиона рублей. Кроме того, у злоумышленников нашли 206 листов А4 с имитацией защитных знаков для печати 824 купюр достоинством пять тысяч рублей на сумму около 4,1 миллиона рублей. У одного из членов ОПГ также забрали пистолет с патронами.