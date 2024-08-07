Буцаев проверил реализацию объектов обращения с ТКО в Крыму

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В их числе экотехнопарк в Сакском районе, способный перерабатывать до 200 тысяч тонн отходов в год, и экотехнопарк в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн.
По информации издания newsnn.ru, Денис Буцаев рассказал, что в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсуждался ход строительства экотехнопарков. Он подчеркнул, что эти два объекта смогут обрабатывать 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год и позволят создать более 500 новых рабочих мест.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что есть некоторые задержки в строительстве, однако это было ожидаемо. Он также выразил благодарность Денису Буцаеву за поддержку в реализации крупных экологических проектов, направленных на улучшение экологии региона.
Экопромышленные парки будут строиться на территории всей Российской Федерации в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В перспективе такие объекты должны быть созданы в каждом федеральном округе. Ожидается, что в каждом ФО будет реализован минимум один такой проект.