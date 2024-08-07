Буцаев проверил реализацию объектов обращения с ТКО в Крыму

По информации издания newsnn.ru, Денис Буцаев рассказал, что в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсуждался ход строительства экотехнопарков. Он подчеркнул, что эти два объекта смогут обрабатывать 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год и позволят создать более 500 новых рабочих мест.