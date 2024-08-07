«Дом содрогался»: ростовчане боятся остаться без жилья из-за застройки некрополя

На углу Буденновского и Береговой в Ростове началось строительство многоэтажного делового центра. Напомним, что еще в 2022 году прокуратура выявила нарушение в части площади застройки в этом месте. При этом участок под строительство делового центра оказался невелик. Эксперты опасались, что расположенные рядом жилые дома лишатся придомовой территории.