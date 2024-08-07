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Published Сегодня, 16:50

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«Дом содрогался»: ростовчане боятся остаться без жилья из-за застройки некрополя

«Дом содрогался»: ростовчане боятся остаться без жилья из-за застройки некрополя

7 августа 2024, 16:50
Фото: для иллюстрации / 1MI
«Дом содрогался»: ростовчане боятся остаться без жилья из-за застройки некрополя

Ростовчане рассказали о строительстве на месте памятника археологии

В редакцию RostovGazeta обратились горожане. Люди опасаются, что из-за строительства 12-этажного объекта на месте археологического памятника федерального значения могут пострадать их дома.

На углу Буденновского и Береговой в Ростове началось строительство многоэтажного делового центра. Напомним, что еще в 2022 году прокуратура выявила нарушение в части площади застройки в этом месте. При этом участок под строительство делового центра оказался невелик. Эксперты опасались, что расположенные рядом жилые дома лишатся придомовой территории.

К тому же оказалось, что деловой центр построят на уникальном месте «Грунтового некрополя Темерницкого городища». По информации в Сети, объект давно был принят на охрану памятников истории и культуры Ростовской области, как памятник археологии федерального значения.

«Нам обещали, что до конца декабря будут производить археологические раскопки. Но уже сейчас стали заливать бетон под сваи», — сообщают жители близлежащих домов.
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Горожане возмущаются тем, что никаких мероприятий по сохранности уникального памятника археологии не наблюдается.

«Когда проходили работы гусеничным экскаватором, я думала, что наш дом рухнет — он содрогался. От нас же всего несколько метров до этого объекта», — говорят жители ближайшего дома.
Горожане возмущаются тем, что никаких мероприятий по сохранности уникального памятника археологии не наблюдается
Видео: rostovgazeta.ru
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Разъяснить ситуацию о строительстве на месте археологического памятника федерального значения на момент публикации материала не удалось.

«Мы уже давали комментарий в СМИ. Эта информация не новая, ей уже два месяца», — подчеркнули в Комитете по охране ОКН Ростовской области.

На уточнения о том, что только 2 августа стали забивать сваи, корреспондента заверили, что месяц назад люди говорили то же самое. И порекомендовали корреспонденту обратиться за комментарием к пресс-секретарю Комитета.

Однако в пресс-службе также не смогли ничего объяснить.

«Мы уже давали комментарий, во всех СМИ он был опубликован», — подчеркнула пресс-секретарь.

Редакция направила официальный запрос в пресс-службу Комитета по охране ОКН Ростовской области и в Департамент архитектуры и градостроительства Ростова. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как суд разрешил построить очередную высотку на улице Береговой в Ростове.

Суд в Ростове разрешил построить очередную высотку на Береговой
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