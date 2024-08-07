«Донстрой»: Впервые в РФ парящий мост занял место на 50-м этаже ЖК

По словам Кузнецова, один из мостов уже успели возвести на крыше второго и третьего корпусов здания на высоте более 170 метров. В ближайшее время будут установлены еще пять мостов, каждый весом от 50 до 90 тонн. «Корпуса 1 и 2 соединят пешеходными переходами в зоне 26-го этажа, на отметке 86,1 метра. А 2-й и 3-й корпуса свяжет парящий мост на уровне 27-го этажа — это 94,2 метра в высоту», — уточнил Кузнецов. Об этом пишет Interfax.