«Донстрой»: Впервые в РФ парящий мост занял место на 50-м этаже ЖК

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По словам Кузнецова, один из мостов уже успели возвести на крыше второго и третьего корпусов здания на высоте более 170 метров. В ближайшее время будут установлены еще пять мостов, каждый весом от 50 до 90 тонн. «Корпуса 1 и 2 соединят пешеходными переходами в зоне 26-го этажа, на отметке 86,1 метра. А 2-й и 3-й корпуса свяжет парящий мост на уровне 27-го этажа — это 94,2 метра в высоту», — уточнил Кузнецов. Об этом пишет Interfax.
Компания «Донстрой» реализует этот проект в рамках возведения жилого квартала «Событие» в Раменках. Для установки мостов авторы проекта обратились к использованию технологии подъема пролета, обычно применяемой для вантовых мостов. Эту технологию задействовали при строительстве таких известных мостов, как Русский мост во Владивостоке и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге. Однако, как подчеркнули в компании, еще никто в России не использовал эту технологию на такой высоте.
Четвертый квартал «События» состоит из трех 50-этажных зданий, выполненных в футуристическом стиле. Он был создан как часть масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках. В этом районе «Донстрой» уже сдал в эксплуатацию более 425 тысяч квадратных метров недвижимости, включая две очереди проекта «Огни» (2007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1036 квартир) и два клубных дома «Река» (269 квартир).
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что строительство четвертой очереди жилого комплекса, объединяющей три корпуса общей площадью около 215 тысяч квадратных метров, было начато в марте 2022 года. По словам Слободчикова, на сегодня уже завершено устройство кровли стилобата и монолита надземной части двух корпусов. Продолжается монтаж инженерных систем, кладка наружных стен, устройство перегородок и фасадов.