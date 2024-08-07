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«Донстрой»: Впервые в РФ парящий мост занял место на 50-м этаже ЖК

«Донстрой»: Впервые в РФ парящий мост занял место на 50-м этаже ЖК

7 августа 2024, 15:48
Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»
Башни жилого комплекса «Событие» на западе Москвы соединят шестью мостами. Каждый из этих мостов весит от 54,4 до 94 тонн. Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, раскрыл подробности проекта.

По словам Кузнецова, один из мостов уже успели возвести на крыше второго и третьего корпусов здания на высоте более 170 метров. В ближайшее время будут установлены еще пять мостов, каждый весом от 50 до 90 тонн. «Корпуса 1 и 2 соединят пешеходными переходами в зоне 26-го этажа, на отметке 86,1 метра. А 2-й и 3-й корпуса свяжет парящий мост на уровне 27-го этажа — это 94,2 метра в высоту», — уточнил Кузнецов. Об этом пишет Interfax.

Компания «Донстрой» реализует этот проект в рамках возведения жилого квартала «Событие» в Раменках. Для установки мостов авторы проекта обратились к использованию технологии подъема пролета, обычно применяемой для вантовых мостов. Эту технологию задействовали при строительстве таких известных мостов, как Русский мост во Владивостоке и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге. Однако, как подчеркнули в компании, еще никто в России не использовал эту технологию на такой высоте.

Четвертый квартал «События» состоит из трех 50-этажных зданий, выполненных в футуристическом стиле. Он был создан как часть масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках. В этом районе «Донстрой» уже сдал в эксплуатацию более 425 тысяч квадратных метров недвижимости, включая две очереди проекта «Огни» (2007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1036 квартир) и два клубных дома «Река» (269 квартир).

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что строительство четвертой очереди жилого комплекса, объединяющей три корпуса общей площадью около 215 тысяч квадратных метров, было начато в марте 2022 года. По словам Слободчикова, на сегодня уже завершено устройство кровли стилобата и монолита надземной части двух корпусов. Продолжается монтаж инженерных систем, кладка наружных стен, устройство перегородок и фасадов.

#Общество
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