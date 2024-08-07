Два беспилотника сбили над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
В северной части региона обнаружили и поразили два дрона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал.
«Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал губернатор.
Пользователи в комментариях писали, что слышали необычные звуки в это время.
«Уже больше 15 минут слышно глухие удары», — заявили жители региона.
«Я сегодня проснулась в 4 утра от ужасного звука БПЛА, летел прямо мимо дома», — сообщили подписчики.
«У меня тоже недавно ночью над домом летел, очень страшно», — говорится в комментариях.
Ранее Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников.