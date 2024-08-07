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Published Сегодня, 04:45

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Два беспилотника сбили над Ростовской областью

Два беспилотника сбили над Ростовской областью

7 августа 2024, 04:45
Фото: 1MI
Над территорией Ростовской области в ночь на среду, 7 августа, ликвидировали два беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

В северной части региона обнаружили и поразили два дрона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал губернатор.

Пользователи в комментариях писали, что слышали необычные звуки в это время.

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«Уже больше 15 минут слышно глухие удары», — заявили жители региона.

«Я сегодня проснулась в 4 утра от ужасного звука БПЛА, летел прямо мимо дома», — сообщили подписчики.

«У меня тоже недавно ночью над домом летел, очень страшно», — говорится в комментариях.

Ранее Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Беспилотники#Происшествия
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