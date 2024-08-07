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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Движение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града

Движение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града

7 августа 2024, 11:46
Фото: rostovgazeta.ru
Движение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града
В Ростове-на-Дону из-за испортившейся погоды будут вводить ограничения движения в части города, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Днем в среду, 7 августа, в городе начались ливень и град, что привело к подтоплениям территорий. Автомобилисты сейчас накрывают свои машины одеялами, чтобы избежать повреждений.

«В течение дня по мере необходимости будет ограничиваться движение транспортных средств по ул. Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии», — предупредил Логвиненко.

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Движение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града
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Он попросил водителей выбирать объездные маршруты движения. Пользователи в комментариях написали, что на Малиновского уже начало топить машины.

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