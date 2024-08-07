Движение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Днем в среду, 7 августа, в городе начались ливень и град, что привело к подтоплениям территорий. Автомобилисты сейчас накрывают свои машины одеялами, чтобы избежать повреждений.
«В течение дня по мере необходимости будет ограничиваться движение транспортных средств по ул. Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии», — предупредил Логвиненко.
Он попросил водителей выбирать объездные маршруты движения. Пользователи в комментариях написали, что на Малиновского уже начало топить машины.
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