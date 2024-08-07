Экс-министру ЖКХ Ростовской области Майеру продлили арест

В марте прошлого года суд в Ростове вынес приговор Андрею Майеру, назначив ему 3,5 года заключения за превышение полномочий при благоустройстве зеленых зон. Ущерб оценили в сумму 300 миллионов рублей. В дальнейшем срок наказания был увеличен до пяти лет. Бывший чиновник пытался обжаловать вердикт, но не смог добиться положительного результата.