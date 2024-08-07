Экс-министру ЖКХ Ростовской области Майеру продлили арест

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В марте прошлого года суд в Ростове вынес приговор Андрею Майеру, назначив ему 3,5 года заключения за превышение полномочий при благоустройстве зеленых зон. Ущерб оценили в сумму 300 миллионов рублей. В дальнейшем срок наказания был увеличен до пяти лет. Бывший чиновник пытался обжаловать вердикт, но не смог добиться положительного результата.
Однако позже стало известно о рассмотрении судом новых эпизодов уголовного дела. Но подробности не раскрывались.
Добавим, что максимальное наказание по нему составляет 10 лет заключения. Теперь появился комментарий по поводу меры пресечения.
«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, по 30 января 2025 года», — сказано в сообщении.